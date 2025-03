Clizia Incorvaia travolta dalle critiche dopo la morte di Eleonora Giorgi: "È quello che voleva lei" La moglie di Paolo Ciavarro e nuora dell’attrice recentemente scomparsa si è sfogata sui social dopo le polemiche per essersi “ripresa”: cosa ha detto

Clizia Incorvaia torna a parlare della morte di Eleonora Giorgi. La moglie di Paolo Ciavarro, infatti, ha pubblicato un altro sfogo sui social per rispondere alle critiche dopo la recente scomparsa della nuora. L’influencer ha voluto rispondere ad alcuni utenti che l’avrebbero accusata di essersi "ripresa" troppo presto dopo la perdita. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Clizia Incorvaia, le critiche dopo la morte di Eleonora Giorgi

Dopo il duro sfogo contro alcuni vip – accusati di avere ‘sfruttato’ la visibilità della notizia della scomparsa di Eleonora Giorgi – Clizia Incorvaia è tornata a parlare della morte della suocera. L’influencer ha pubblicato un lungo video su Instagram per rispondere a varie critiche mosse da alcuni hater che, proprio sui social, l’avevano accusata di avere ‘dimenticato’ la recente perdita in brevissimo tempo, tornando al suo lavoro tra shopping e sponsorizzazioni. "È un retaggio culturale" ha tuonato Clizia tra le storie del suo profilo Instagram: "Oggi se non ostenti il tuo dolore e non ti fai vedere devastato significa che non te ne fo**e niente, che non rispetti tua suocera, che non rispetti il morto e che hai già superato la cosa… perché lo devi fare vedere, devi fare vedere che sei sofferente e che stai male… se no non te ne frega niente".

Lo sfogo della moglie di Paolo Ciavarro sui social

Clizia Incorvaia ha poi proseguito il suo lungo sfogo raccontando di avere sofferto di attacchi di panico in passato e che oggi, dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi, non ha intenzione di farsi più abbattere, anche e soprattutto perché è così che avrebbe voluto vederla la suocera: "Chi ci ha lasciato ed è andato in una vita eterna vorrebbe che noi stessimo bene, che noi tornassimo a lavorare e a dare un senso alla nostra famiglia, di amore e di affetto, a non trascurare i nostri bambini, non trascurare i nostri mariti". "In maniera positiva, perché è così che vorrebbe mia suocera" ha poi ribadito l’influencer.

Clizia Incorvaia ha quindi rinnovato questa sorta di ‘promessa" a Eleonora Giorgi e al marito Paolo Ciavarro, dichiarandosi pronta a ripartire con il giusto spirito sia in ambito professionale che privato, dal lavoro alla famiglia e i figli: "Quello che sto cercando di fare è di rimettermi in carreggiata, di tornare a lavorare, essere una donna indipendente (…) È importante sia mentalmente che economicamente".

