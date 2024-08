Chi è Gioia Selis, la moglie di Fabio Fazio: il padre celebre, i figli e la scarsa stima per la Tv Chi è Gioia Selis, la moglie del noto conduttore di Che Tempo Che Fa: dal padre famoso ai figli Caterina e Michele passando alla critica sulla Tv.

Da 34 anni Fabio Fazio è sposato con Gioia Selis da cui ha avuto Michele e Caterina che hanno rispettivamente 20 e 15 anni. I due formano una coppia molto affiatata sebbene lei sia restia ad apparire davanti alle telecamere. Scopriamo di più sulla moglie del conduttore di Che Tempo Che Fa.

Gioia Selis, la moglie di Fabio Fazio

Gioia Selis ha quattro anni in meno del marito, è nata a Savona nel 1968. È figlia di Giovanni Selis, un famoso medico della città ligure. Inoltre è il fondatore della Rari Nantes di Savona, formazione del posto di pallanuoto. L’unica volta che la moglie di Fabio Fazio è apparsa in tv è stata nel film Pole pole di Massimo Martelli del 1996. Il ricavato di questa pellicola è stato devoluto interamente all’Amref, la più grande Ong che dà supporto alla popolazione africana.

Fabio Fazio parla poco della sua vita privata ma tempo fa è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni e, tra le altre cose, ha parlato di sua moglie e dei consigli professionali che gli dà. Il conduttore di Discovery ha così risposto: "Adesso mia moglie è qui accanto a me, quindi lo posso dire: lei è molto critica sulla tv. Se fossi nell’Auditel, non la prenderei come campione statistico perché spesso dice: ‘Chi la può guardare questa cosa? (ride). Al di là dello scherzo, Gioia è un pilastro della mia vita". Gioia Selis infatti non ama molto il mondo della televisione e ne guarda ben poco, cosa curiosa per essere la moglie di uno dei più celebri presentatori del piccolo schermo.

I figli di Fabio Fazio e Gioia Selis

A proposito dei figli, il conduttore ha dichiarato tempo fa sul primogenito Michele: "Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c’è sopra Genova". Mentre sulla figlia Caterina ha detto: "Va al liceo scientifico, faccio assistenza compiti", ha ammesso anche di fare fatica con le frazioni e di riuscire a dare di sicuro più supporto con l’italiano. Anche i figli di Fabio Fazio guardano poca tv (tantomeno i suoi programmi), al che, il conduttore ha risposto: "è la mia vita, non la loro".

Fazio ha lasciato la Rai lo scorso autunno per approdare alla Warner Bros. Discovery con buona pace della Tv di Stato dove ha lavorato per oltre quarant’anni, fin dai tempi della sua prima apparizione televisiva al fianco di Raffaella Carrà con Pronto Raffaella.

