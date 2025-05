Aurora Ramazzotti, il retroscena su Eros e Michelle Hunziker nonni: “Soffro un po’, non sono presenti come vorrei” L'influencer si è confessata senza filtri a Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio per moda: ecco cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti ha un bellissimo rapporto con papà Eros e mamma Michelle Hunziker, ma questo non le impedisce di provare un pizzico di rammarico riguardo alla gestione del rapporto tra i genitori e suo figlio Cesare. Lo ha svelato lei stessa a Giulia Salemi nel corso della partecipazione al podcast Non lo faccio per moda, nel quale l’influencer si è confessata senza filtri tra amore, matrimonio e famiglia. Ecco cosa ha detto

Aurora Ramazzotti da Giulia Salemi: la vita da nonni di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Interrogata dall’ex gieffina sulla presenza di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nella vita del figlio Cesare, Aurora ha dichiarato: "Anche se mi affido tantissimo a loro, non sono presenti per me come vorrei". Poi ha aggiunto: "Ho imparato prima dei miei coetanei che i genitori non erano invincibili, perfetti e supereroi. Questo aspetto è la cosa più difficile che devono affrontare i ventenni. Mi sento una figlia su cui il genitore può contare: ho potuto sperimentale ruolo di cura dei miei fratelli, stare vicini ai miei genitori nei momenti difficili. Non ho niente contro i miei genitori, ne parlo benissimo perché sono fantastici. Io ho imparato molto da loro perché sono stata la loro prima esperienza nella vita. E ho capito che, quando una persona dà tutto il suo meglio, non è incriminabile. Ho assorbito la loro passione per il lavoro". Aurora Ramazzotti ha poi svelato: "Eros e Michelle non sono dei nonni classici: lavorano tantissimo e hanno figli ancora piccoli. La condizione dei nonni-genitori un po’ mi pesa e, anche se mi affido tantissimo a loro, non sono presenti per me come vorrei. Non reputo questa situazione sbagliata, magari mi fa soffrire un po’, ma capisco che loro abbiano le loro vite. Mi sono organizzata, ho preso una tata perché io e il bambino ci dobbiamo abituare alla sua presenza. Questo consente di essere più tranquilli nel corso degli anni durante il periodo di crescita".

Il matrimonio con Goffredo Cerza

La Ramazzotti, però, può contare nella sua vita da mamma sul sostegno di Goffredo Cerza, il suo compagno con cui ha deciso di convolare a nozze il prossimo anno. La cerimonia, prevista entro il 2026, coronerà i loro otto anni d’amore e per gustarsela al meglio l’influencer ha deciso di rinunciare a festeggiare il suo prossimo compleanno: "Non farò la festa dei 30 anni perché la mia testa è al matrimonio che sarà nel 2026. Io e Goffredo Ci rendiamo conto di quanto siamo stati fortunati a esserci trovati. Dopo otto anni, abbiamo ancora molte cose da dirci, siamo amici, complici, abbiamo individuato i giusti modi per tenere viva la relazione e priviamo a ritagliarci dei momenti che siano soltanto nostri. C’è grande impegno da entrambe le parti, non c’è mai un dislivello e il lavoro di squadra è migliorato dopo la nascita del bambino", ha concluso Aurora.

