Ferragnez a Sanremo, pacchetto completo: in tv pure Muschio Selvaggio Dal 7 febbraio uno speciale del podcast di Fedez andrà in onda su Rai 2 e RaiPlay, l’annuncio su Instagram: l’ennesima “presenza” della coppia in Liguria

È iniziato il countdown Rai (anche pubblicitario) verso Sanremo 2023, che da "poker" di Amadeus – alla quarta conduzione e direzione artistica consecutiva – sta diventando sempre di più l’edizione dei Ferragnez. La strada verso il Festival è iniziata proprio con l’annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice lo scorso giugno, e con l’avvicinarsi della kermesse – tra le polemiche per il cachet dell’influencer donato in beneficienza, i comportamenti da diva, la conferma del marito Fedez per la serata dei duetti con J-Ax, etc. – la presenza della coppia in Liguria si sta facendo veramente massiccia. Sembra quasi che chi vuole seguire Sanremo sia costretto ad accettare i Ferragnez come una sorta di "pacchetto completo".

L’ultimo annuncio riguarda nuovamente Fedez: il cantante seguirà la 73esima edizione del Festival di Sanremo anche con il suo famoso podcast Muschio Selvaggio, che andrà eccezionalmente in onda in televisione (su Rai 2) per tutta la durata della kermesse.

Muschio Selvaggio in Rai per Sanremo 2023

Soltanto Gianni Morandi (e ovviamente Amadeus) vanteranno più serate a Sanremo 2023; la presenza di Chiara Ferragni al Festival è ovviamente attesisissima – anche e soprattutto visto lo scarso feeling tra l’influncer e il piccolo schermo, molto diverso dai social – ed è già annunciata sia per la prima che per l’ultima serata nelle vesti di co-conduttrice. La quarta serata avrà comunque un rappresentante dei Ferragnez, dal momento che Fedez è l’ospite con cui gli Articolo 31 di J-Ax e DJ Jad duetteranno. E a questi gettoni di "presenza" vanno aggiunti tutti gli ultimi mesi, in cui la coppia è stata chiacchieratissima in vista di Sanremo. Polemiche per il cachet dell’influencer donato in beneficienza, i comportamenti da diva dietro le quinte dell’Ariston, e ora anche Muschio Selvaggio.

Il podcast di Fedez e Luis Sal seguirà infatti tutto il Festival a partire dal 7 febbraio 2023. Per l’occasione lo show andrà in onda su Rai 2 per l’intera durata della kermesse alle 18:45. L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram ufficiale. Muschio Selvaggio è uno dei podcast più seguiti d’Italia; partito a inizio 2020, lo scorso ottobre ha raggiunto le cento puntate. Ora è tutto pronto anche per il debutto televisivo, nonostante le recenti polemiche per le "risate" di Fedez sul caso Emanuela Orlandi.

