Marco Travaglio è stato ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli per un’intervista a ruota libera. Il direttore del Fatto Quotidiano ha raccontato vari aneddoti su Fedez, sul suo rapporto con Selvaggia Lucarelli e di uno sgarbo a Bruno Vespa durante un’ospitata di Silvio Berlusconi a Porta a Porta.

Il rapporto tra Fedez e Marco Travaglio

Il direttore del Fatto Quotidiano ha conosciuto Fedez agli inizi della sua carriera, quando non era ancora fidanzato con Chiara Ferragni. Lo vide la prima volta a un concerto insieme a J-Ax e nell’intervallo assistette ai due che giocavano insieme a basket sul retro del palco. Marco Travaglio lo ricorda come un ragazzo semplice e simpatico. "Mi ha meravigliato la metamorfosi che ha subito Federico negli ultimi anni. Spero che ne esca, perché mi è sembrato avesse qualità. A Sanremo l’ho visto però in versione penitente. Aveva l’aria di uno che non volesse fare lo smargiasso. Ha tenuto un atteggiamento giusto". Questo modo di fare durante la kermesse canora per Travaglio è stato segno che Fedez possa tornare quello di un tempo.

Lo sgarbo a Bruno Vespa da parte di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, nonostante le divergenze di idee politiche, stimava Marco Travaglio tanto che una volta gli fece recapitare un libro dall’allora fidanzata Francesca Pascale con una dedica: "Da un difensore della libertà a un altro appassionato della libertà. Con un solo rammarico: non lavori per me. Ma fino a quando?". Inoltre il cavaliere fece dei complimenti indirettamente al giornalista durante un episodio che raccontò anche a Porta a Porta. Travaglio ne ha parlato durante il podcast, spiegando che quando il padre di un giornalista del Fatto Quotidiano si ammalò fu ricoverato dove c’era Berlusconi. Quest’ultimo volle incontrare il collaboratore del giornale di Travaglio e gli disse: "Travaglio è il primo che leggo, il suo direttore è diabolico, ma è il più bravo che ci sia". Inoltre l’aneddoto fu raccontato dallo stesso cavaliere anche a Porta a Porta soltanto per far arrabbiare Bruno Vespa perché "così nella sua classifica dei giornalisti veniva dopo di me", ha dichiarato il giornalista.

La stima per Selvaggia Lucarelli

Travaglio ha dichiarato che pubblica ciò che scrive Selvaggia Lucarelli senza nemmeno sapere prima di cosa parlerà ma si fida tantissimo perché la giornalista ha un fiuto infallibile per le notizie arrivando sempre prima degli altri. "Spesso scrive di personaggi che io manco so chi siano – ha spiegato Travaglio -, ma lei è una rabdomante del web e capisce in anticipo chi può diventare importante dopo. So che si occupa di un tipo di cui non parla nessuno ma di cui fra qualche mese parleranno tutti. O so che si occupa di una vicenda di cui non parla nessuno, ma di cui poi parleranno tutti".

