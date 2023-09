Fedez in ospedale per un'emorragia interna: parla il chirurgo che lo ha operato La conferma sui social del cantante allarma i fan. Mentre lui è in ospedale, il medico che operò il suo tumore spiega cosa è successo e se potrebbe ricapitare

Momenti di vero terrore per il giudice di X Factor. Dopo aver appreso della notizia della misteriosa partenza anticipata di Chiara Ferragni da Parigi, nel mezzo della fashion week, in fan aveva cominciato a temere il peggio. Da lì sono circolate alcune voci circa un possibile problema di salute di Fedez. Le voci si sono effettivamente rivelate fondate, tanto che poco dopo, a crisi apparentemente scongiurata, è stato lo stesso rapper ha confermare tutto con un post su Instagram.

Le parole di Federico

A spaventare tutti erano state le storie di Chiara, che prima ringrazia Chiara Biasi dicendo: "Ai migliori amici che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza", e poi pubblica una foto in cui abbraccia i figli con un’emoji delle mani in preghiera. A tranquillizzarci un po’ è stata però la storia che Fedez ha pubblicato sul suo Instagram, in cui spiega: "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna", svelando l’arcano, "Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita", ha poi specificato. È probabile che il cantante non stesse bene da diversi giorni, data la sua scomparsa insolita dai radar social, qualcuno a temuto che si trattasse di un ritorno del tumore con cui aveva lottato in passato, ma sembra che le cose non stiano così.

L’opinione del chirurgo

Al Corriere della sera, il responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, Massimo Falconi, ha spiegato di essere in contatto con il marito della Ferragni. Proprio in quell’ospedale era stato ricoverato la scorsa primavera e che con l’equipe del dottore gli avevano asportato il tumore al pancreas. Il dottore scende poi nei dettagli di cosa sia successo a Fedez: spiegando che "Può capitare", anche se si tratta di "Un evento relativamente raro": "Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo ‘cucito’, suturato. Può manifestarsi con dolore addominale, difficoltà di alimentazione e, raramente, ematemesi (vomito di sangue) oppure melena (emissione, con le feci, di sangue digerito)", spiega il chirurgo. Si cura con "terapie farmacologiche oppure con un trattamento endoscopico che ferma il sanguinamento"; nei casi peggiori si somministrano trasfusioni di sangue. In genere il "ricovero dura pochi giorni". La cosa peggiore è che non è escluso possa ricapitare, quindi il cantante dovrà stare molto attento e rispettare scrupolosamente le indicazioni dei medici.

