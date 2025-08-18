Ascolti tv ieri 17 agosto: boom per le Teche di Baudo (senza Scotti), poi la Coppa Italia Milan-Bari trionfa col 18,5% di share, bene Aldo, Giovanni e Giacomo, stabile Report di Sigfrido Ranucci e le repliche di Amadeus: tutti i dati Auditel

Un’altra settimana di ascolti tv si chiude tra ricordi, nuove inchieste e anche calcio. Ieri domenica 17 agosto 2025, infatti, su Rai 1 è continuato il tributo a Pippo Baudo con Papaveri e Papere del 1995, mentre in prima serata su Canale 5 è andata in scena la Coppa Italia con la sfida tra Milan e Bari. Nuova sfida per Sigfrido Ranucci alla guida del meglio di Report, che si è dovuto scontrare con Giuseppe Brindisi e Zona Bianca. Continuano le repliche de La Corrida di Amadeus su Nove. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Papaveri e Papere e Milan-Bari

Ieri domenica 17 agosto 2025 il grande tributo a Pippo Baudo (scomparso lo scorso sabato) su Rai 1 si è chiuso in prima serata con la replica di Papaveri e Papere. Lo storico show del 1995 ha radunato 1 milione e 564mila spettatori sulla prima rete, registrando il 13,4% di share. Spazio al calcio, invece, su Canale 5, dove è andata in scena la partita valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia – Milan-Bari. La sfida di San Siro ha interessato 2 milioni e 385mila spettatori, ottenendo il 18,5% di share e trionfando nel prime time degli ascolti.

Su Rai 2 prosegue la serie tv statunitense Will Trent. I nuovi episodi della prima stagione hanno appassionato 780mila spettatori, raggiungendo il 6% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film del 2000 di Aldo, Giovanni e Giacomo Chiedimi se sono felice, che ha raccolto 954mila spettatori, arrivando al 7,3% di share.

Protagonista indiscusso del prime time di Rai 3 anche in estate, Sigfrido Ranucci ha condotto un nuovo appuntamento con il meglio di questa stagione di Report, volato al 5,2% di share con 673mila spettatori. Su Rete 4, invece, Roberto Giacobbo e Freedom – Oltre il confine ha lasciato spazio a una puntata speciale di Zona Bianca dedicata a Pippo Baudo e condotta da Giuseppe Brindisi, che ha toccato il 4,1% di share grazie a 432mila spettatori sintonizzati.

Su La7 Notre-Dame in fiamme ha totalizzato un a.m. di 309mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Tv8 I delitti del BarLume – Indovina chi? ha collezionato 270mila spettatori, pari al 2,1% di share. Su Nove, infine, sono ripartite le repliche de La Corrida di Amadeus, che ieri ha fatto segnare il 3,4% di share con 419mila spettatori.

Rai 1 | Papaveri e Papere – 13,4% (564.000 spettatori)

| Papaveri e Papere – (564.000 spettatori) Canale 5 | Coppa Italia – Milan-Bari – 18,5% (2.385.000 spettatori)

| Coppa Italia – Milan-Bari – (2.385.000 spettatori) Rai 2 | Will Trent – 6% (780.000spettatori)

| Will Trent – (780.000spettatori) Italia 1 | Chiedimi se sono felice – 7,3% (954.000 spettatori)

| Chiedimi se sono felice – (954.000 spettatori) Rai 3 | Report – 5,2% (673.000spettatori)

| Report – (673.000spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 4,1% (432.000 spettatori)

| Zona Bianca – (432.000 spettatori) La7 | Notre-Dame in fiamme – 2,4% (309.000 spettatori)

| Notre-Dame in fiamme – (309.000 spettatori) Tv8 | I delitti del BarLume – 2,1% (270.000 spettatori)

| I delitti del BarLume – (270.000 spettatori) Nove | La Corrida – 3,4% (419.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: le ‘Teche’ di Pippo Baudo

Boom di ascolti per lo speciale Techetechetè – Incredibilmente Pippo dedicato a Pippo Baudo, volato al 21,1% di share sfiorando i 3 milioni (2 milioni e 928mila) di spettatori su Rai 1, approfittando anche dell’assenza di Gerry Scotti su Canale 5, dove La Ruota della Fortuna ha lasciato spazio alla diretta della sfida di Coppa Italia.

