Ascolti tv ieri (16 agosto): l’addio a Pippo Baudo catalizza l’attenzione, La Ruota della Fortuna vola
In un sabato caldo e segnato dall’esodo per le vacanze estive, chi sarà riuscito ad ottenere i risultati migliori in termini di share? Ecco i dati Auditel.
Il weekend di ferragosto, in un sabato particolarmente ricco di programmi, fiction e intrattenimento, ha visto interrompersi bruscamente la prima serata di Rai 1 con la messa in onda dell’Edizione Straordinaria del Tg1 che annunciava la morte di Pippo Baudo. Canale 5 ha invece puntato sulla risata e l’intrattenimento con una replica di Ciao Darwin, sempre condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ovviamente non sono mancati nemmeno i quiz e i programmi più amati del preserale e dell’accesso prime time, come Sarabanda e La Ruota della fortuna su Canale 5 e Reazione a Catena su Rai 1. Tirando le somme, chi sarà riuscito a ottenere i risultati migliori? Vediamo i dati Auditel.
Ascolti tv sabato 16 agosto 2025: nel preserale trionfa Reazione a Catena
Il preserale di sabato 16 agosto 2025 ha visto trionfare Reazione a Catena su Rai 1 con 2.317.000 spettatori pari al 20.1% di share, mentre Sarabanda con Enrico Papi su Canale 5 ha interessato 1.579.000 spettatori con il 14.7% di share. Su Rai 2, The Rookie è stato scelto da 341.000 spettatori (3.3%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine da 566.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Italia 1, la partita di Coppa Italia con Como-Sudtirol ha registrato 431.000 spettatori (4.1%), mentre su Rai 3 Blob ha totalizzato 501.000 spettatori con il 4.1%.
Access prime time: La Ruota della Fortuna spicca il volo
Nella fascia oraria dell’access prime time, la replica di Evviva su Rai 1 ha interessato 1.938.000 spettatori e il 14.7% di share. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha letteralmente spiccato il volo registrando 3.679.000 spettatori e il 27.8%. di share, mentre 4 di Sera Weekend su Rete 4 ha radunato 529.000 spettatori (4.1% di share) nella prima parte e 482.000 spettatori (3.6% di share) nella seconda parte. Infine, In Onda su La7 ha intrattenuto 844.000 spettatori con il 6.4% di share, mentre 4 Ristoranti su TV8 ha interessato 328.000 spettatori e il 2.6% di share.
Ascolti prima serata: l’Addio a Pippo Baudo sorprende, Ciao Darwin piace sempre
La prima serata di sabato 16 agosto 2025 ha visto su Rai 1 l’improvvisa comparsa dell’Edizione Straordinaria del TG1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per l’addio allo storico presentatore Pippo Baudo, catalizzando l’attenzione di 2.226.000 spettatori pari al 18.2% di share. Di contro, su Canale 5, la replica di Ciao Darwin ha interessato 1.408.000 spettatori con il 15.4% di share, mentre la partita di Coppa Italia con Cremonese-Palermo su Italia 1 ha raccolto 493.000 spettatori e il 4.1% si share.
Proseguendo con i dati della prima serata, su Rai 2 In fuga dall’incubo è stato scelto da 797.000 spettatori (6.2% di share), mentre Il grande Jake su Rai 3 ha registrato 474.000 spettatori e il 4% di share. Il film Io & Marilyn su Rete 4 ha totalizzato un ascolto medio di 479.000 spettatori (4%), mentre In Onda Prima Serata su La7 ha raccolto 621.000 spettatori (4.8%), e 4 Ristoranti su TV8 ha interessato 310.000 spettatori con il 2.5% di share.
