Bianca Berlingur stoppata, non va in onda su Rete 4: come cambia la programmazione Da stasera - 22 luglio - È sempre Cartabianca si ferma per le vacanze. Al suo posto su Rete 4 la serie thriller "Delitti ai Caraibi". Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Questa sera, martedì 22 luglio 2025, su Rete 4 non andrà in onda come al solito È sempre Cartabianca. Il talk show d’attualità guidato da Bianca Berlinguer, infatti, si prende una meritata pausa estiva, lasciando il pubblico orfano (ma solo per poco) di una delle voci più autorevoli del dibattito serale televisivo. In palinsesto al suo posto, Mediaset ha previsto una serata all’insegna del mistero con una serie thriller da vedere tutta d’un fiato. Però niente paura: il ritorno della Berlinguer non solo è già fissato, ma si preannuncia ricco importantissime di novità. Ecco qui sotto tutto quello che c’è da sapere.

È sempre Cartabianca da stasera (22 luglio) non va più in onda: quando torna Bianca Berlinguer

La scorsa settimana si è conclusa l’ultima puntata stagionale di È sempre Cartabianca, che ha posto fine a un’annata seguita, discussa e spesso al centro delle cronache per ospiti e temi caldissimi. La conduttrice Bianca Berlinguer, come al solito, si è congedata con parole di ringraziamento per i telespettatori. E adesso si prenderà le meritate vacanze prima di un nuovo inizio tutto da scoprire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La pausa, per gli affezionati, durerà circa un mese e mezzo: il rientro a pieno regime è infatti fissato per settembre, quando la stagione tv 2025/2026 porterà aria nuova e, soprattutto, un doppio impegno per la giornalista Mediaset. Perché il Biscione ha deciso di puntare sull’informazione non solo su Rete 4, ma anche sulla rete ammiraglia.

La nuova sfida di Berlinguer in seconda serata su Canale 5

La vera novità che riguarda Bianca Berlinguer è l’approdo, da ottobre, anche su Canale 5 con una trasmissione nuova di zecca dedicata all’inchiesta, all’attualità e alla cronaca. Un programma ancora senza titolo, che Mediaset sceglie di affidare a una delle firme più riconosciute della tv italiana, con il compito di accendere la seconda serata con più apertura alla realtà e alla contemporaneità.

La Berlinguer andrà quindi in onda ogni venerdì in seconda serata, mentre il weekend di informazione sulla rete ammiraglia si completerà con la domenica di Federico Rampini, nuovo conduttore di Risiko, e lo storico Speciale TG5 al sabato. Una formula che, nelle intenzioni della rete, vorrebbe rinnovare e arricchire l’offerta giornalistica nelle fasce serali.

Cosa va in onda al posto di È sempre Cartabianca

In attesa del ritorno di È sempre Cartabianca, l’appuntamento su Rete 4 per questa sera è con il giallo "Delitti ai Caraibi – Un caso in alto mare", a partire dalle ore 21.25. Si tratta di una serie che accompagnerà il pubblico tv tra immersioni, misteri e indagini in una comunità di sub, con personaggi eccentrici alle prese con criminalità e imprevedibili colpi di scena. Insomma, un diversivo per chi è abituato ai ritmi serrati e ai dibattiti della Berlinguer, ma anche l’occasione per prendere fiato prima della nuova corsa autunnale.

Potrebbe interessarti anche