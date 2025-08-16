Palio di Siena 2025, oggi in diretta tv su La7: orario, favoriti, Contrade, cavalli, fantini
Oggi 16 agosto La7 seguirà in esclusiva il Palio dell’Assunta 2025: diretta dalle 16 con Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Chi vince la seconda corsa dell'anno.
La città di Siena si prepara per il secondo, attesissimo episodio del Palio di Siena 2025, dedicato alla Madonna dell’Assunta, che si correrà sabato 16 agosto. L’evento sarà trasmesso in esclusiva su La7 a partire dalle 16:45, con la possibilità di seguirlo anche in streaming sul sito e sull’app dell’emittente. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico senese Giovanni Mazzini; Elena Testi seguirà i momenti salienti dalla Sala del Mappamondo del Comune, mentre Andrea Milluzzi racconterà gli spaccati emotivi tra le vie e le contrade
Palio di Siena oggi 16 agosto, il programma e le contrade in gara
La mattina del Palio inizia presto. Alle 8.00 l’Arcivescovo celebra la tradizionale Messa del Fantino nella cappella accanto al Palazzo Pubblico. Poco dopo, alle 9.00, va in scena la cosiddetta Provaccia, ultima prova in pista. Alle 10.30 si compie l’atto ufficiale della segnatura dei fantini, che da quel momento non possono più essere sostituiti. Nel pomeriggio, ciascun cavallo riceve la benedizione nel proprio oratorio di Contrada. Poi le strade si animano con il maestoso corteo storico, tra tamburi, costumi quattrocenteschi e coreografie di bandiere. Lo scoppio del mortaretto annuncia infine l’ingresso dei protagonisti all’interno dell’anello di tufo di Piazza del Campo. Al vincitore del Palio, come sempre, sarà assegnato il Drappellone, quest’anno realizzato da Francesco De Grandi.
Dieci contrade della città si sfideranno oggi in Piazza del Campo a Siena:
- Leocorno;
- Civetta;
- Valdimontone;
- Giraffa;
- Tartuca;
- Aquila;
- Drago;
- Pantera;
- Bruco;
- Onda.
Accoppiamenti fantini–cavalli
L’assegnazione dei cavalli è avvenuta il 13 agosto, durante il giorno della Tratta. Di seguito, l’elenco dettagliato delle accoppiate:
- Leocorno: Giovanni Atzeni "Tittia" su Diodoro
- Civetta: Jonatan Bartoletti "Scompiglio" su Benitos
- Valdimontone: Giuseppe Zedde "Gingillo" su Anda e Bola
- Giraffa: Elias Mannucci "Turbine" su Ungaros
- Tartuca: Alessandro Cersosimo su Entu de Pietra Ulpu (esordiente)
- Aquila: Andrea Sanna "Virgola" su Diosu de Campeda
- Drago: Andrea Coghe "Tempesta" (previsto per la gara) su Zenis
- Pantera: Dino Pes "Velluto" su Viso d’Angelo
- Bruco: Carlo Sanna "Brigante" su Diamante Grigio (esordiente)
- Onda: Sebastiano Murtas "Grandine" su Veranu
Chi sono i favoriti?
Le quotazioni della vigilia indicano tre accoppiate con maggiore potenziale per la vittoria del Palio 2025. Ecco quali sono i favoriti:
- Leocorno: con Tittia su Diodoro, già vincitore nel Palio di luglio, in cerca del "cappotto" (due vittorie in un anno), un’impresa rarissima.
- Civetta: monta Benitos (vincente nell’agosto 2024), con Scompiglio in sella — una combinazione vincente e affermata.
- Valdimontone: con l’abbinata Gingillo–Anda e Bola, considerata un’insidia concreta.
Dove vedere il Palio di Siena 2025 in tv e in streaming
La corsa dell’Assunta 2025 sarà proposta in diretta esclusiva su La7 a partire dalle 16:00. La cronaca dell’evento è affidata a Pierluigi Pardo, accompagnato dalle analisi storiche di Giovanni Mazzini. Dalla Sala del Mappamondo interviene Elena Testi, pronta a raccontare i momenti salienti, mentre Andrea Milluzzi seguirà da vicino atmosfere e curiosità direttamente tra le contrade e in Piazza del Campo. L’evento potrà essere seguito anche in streaming, tramite il sito ufficiale di La7 e la relativa app.
