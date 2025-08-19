Ascolti tv ieri (18 agosto): Nada meglio di Vasco, ma Canale 5 si consola col boom di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel Il film La Bambina Che Non Voleva Cantare vince con appena il 12% di share, I Magnifici 7 di Vasco fermo al 9,5%, La Ruota a quasi 4,3 milioni: tutti i numeri

La settimana degli ascolti tv si apre ancora una volta nel segno della musica. Ieri lunedì 18 agosto 2025, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film ispirato alla vita di Nada La bambina che non voleva cantare, mentre il protagonista della prima serata di Canale 5 è stato Vasco Rossi con Vasco Rossi – I Magnifici 7 e il racconto dei suoi sette leggendari concerti a San Siro del 2024. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La bambina che non voleva cantare e Vasco Rossi – I Magnifici 7

Dopo Franco Califano e Mia Martini, la prima serata del lunedì di Rai 1 ha fatto spazio a un altro grande tributo cinematografico-musicale. Ieri lunedì 18 agosto 2025, infatti, in prima serata è andato in onda La bambina che non voleva cantare. Il film per la tv del 2021 ispirato alla vita di Nada con la giovane Tecla Insolia nei panni della cantante ha conquistato 1 milione e 486mila spettatori sulla prima rete, registrando il 12% di share. Spazio alla musica anche su Canale 5, dove è andato in onda Vasco Rossi – I Magnifici 7. Con Claudio Amendola a raccontare gli straordinari sette concerti del ‘Blasco’ tenuti nel 2024 allo Stadio San Siro, il documentario ha raccolto 840mila spettatori, toccando il 9,5% di share. Lo Speciale TG5 – L’Ucraina al bivio? aveva aperto la prima serata della rete ammiraglia Mediaset con il 12,1% di share (1 milione e 789mila spettatori).

Su Rai 2 è tornata in onda la serie tv statunitense Elsbeth. I nuovi episodi dello spin-off dei legal drama The good wife e The good fight hanno appassionato 730mila spettatori, raggiungendo il 6,2% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevola per i trentaduesimi di Coppa Italia – Torino-Modena. La vittoria di misura dei granata ha radunato 887 spettatori, facendo segnare il 6,6% di share.

Nel prime time di Rai 3 Manuela Moreno e Filorosso hanno lasciato spazio al film Il Gattopardo. Lo storico cult del 1963 diretto da Luchino Visconti e tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa con Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon ha collezionato 434 spettatori, pari al 3,9% di share. Su Rete 4, invece, lo speciale Guerra o Pace ha totalizzato un a.m. di 587 spettatori, ottenendo il 5,4% di share.

Condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, su La7 In Onda prima serata ha interessato 670mila spettatori, pari al 5,6% di share. Su Tv8, infine, le repliche di GialappaShow – Best of hanno richiamato 332mila spettatori, pari al 2,8% di share, mentre su Nove Little Big Italy ha coinvolto 494mila spettatori, pari a uno share del 3,7%.

Rai 1 | La bambina che non voleva cantare – 12% (486.000 spettatori)

| La bambina che non voleva cantare – (486.000 spettatori) Canale 5 | Vasco Rossi – I Magnifici 7– 9,5% (840.000 spettatori)

| Vasco Rossi – I Magnifici 7– (840.000 spettatori) Rai 2 | Elsbeth – 6,2% (730.000spettatori)

| Elsbeth – (730.000spettatori) Italia 1 | Coppa Italia – Torino-Modena – 76,6% (887.000 spettatori)

| Coppa Italia – Torino-Modena – (887.000 spettatori) Rai 3 | Il Gattopardo – 3,9% (434.000spettatori)

| Il Gattopardo – (434.000spettatori) Rete 4 | Guerra o Pace – 5,4% (587.000 spettatori)

| Guerra o Pace – (587.000 spettatori) La7 | In onda prima serata – 5,6% (670.000 spettatori)

| In onda prima serata – (670.000 spettatori) Tv8 | GialappaShow – 2,8% (332.000 spettatori)

| GialappaShow – (332.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 3,7% (494.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: nuovo boom Gerry Scotti

Altro ’botto’ per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in access prime time, dove lo storico game show di Canale 5 ha toccato il 26,9% di share radunando 4 milioni e 297mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Su Rai 1 Techetechetè ha invece fatto registrare il 15,8% di share con 2 milioni e mezzo di spettatori.

