Fagnani show da Fiorello, ironia su Giambruno e l’annuncio su Barbara d’Urso: cosa ha detto Nel corso della mattinata di Viva Rai 2 la conduttrice e il comico hanno scherzato sul ciuffo del first gentleman, poi la rivelazione su Belve

Una coppia inattesa quanto scoppiettante ha aperto la mattinata di Viva Rai 2 oggi venerdì 20 ottobre 2023. Da un lato, ovviamente, il padrone di casa Rosario Fiorello, dall’altro la "belva" Francesca Fagnani. I due hanno fatto colazione insieme alle prime ore dell’alba di questa mattina e in una sorta di inedita puntata di Aspettando Viva Rai 2 hanno realizzato una diretta Instagram direttamente dal tavolo. La coppia ha scherzato su alcuni avvenimenti degli ultimi giorni – uno su tutti, le polemiche su Andrea Giambruno che avrebbero portato alla rottura con la premier Giorgia Meloni – e hanno anche avuto modo naturalmente di parlare di Belve. Francesca Fagnani ha voluto sganciare la "bomba" in anteprima da Fiorello, rivelando che Barbara D’Urso sarà ospite del suo programma. Scopriamo cosa ha detto.

Francesca Fagnani e Fiorello: ironia su Giambruno

L’inedita coppia Fagnani-Fiorello, come anticipo, si è concessa una colazione all’insegna dell’ironia scherzando soprattutto sulla situazione d’imbarazzo creatasi attorno alla figura di Andrea Giambuno, investito dalla bufera sollevata da Striscia la Notizia (riguardo il linguaggio "spinto" utilizzato con alcune sue colleghe e la separazione da Giorgia Meloni) e diventato ormai caso politico. L’ormai ex first gentleman e compagno della premier è stato oggetto di ironia in un divertente scambio di battute tra i due. "Giambruno, mettiti una mano sulla coscienza" ha incalzato Fiorello – "Sul ciuffo" ha ironizzato Francesca Fagnani. "Dimmi la verità, sei iscritto al PD" – "A LeU – "Non c’è altra spiegazione".

L’annuncio su Barbara D’Urso a Belve

Francesca Fagnani, come detto, ha anche rivelato di avere un asso nella manica per questa stagione di Belve. La conduttrice ha infatti annunciato che avrà ospite nientemeno che Barbara D’Urso. Fagnani ha infatti promesso che intervisterà l’ex volto Mediaset: "Barbara d’Urso? Appena mette piede in Italia…".

Dopo aver dovuto rinunciare all’intervista a Elly Schlein, Francesca Fagnani aggiungerebbe così un altro tassello a una stagione ricchissima di ospiti – partita con Fabrizio Corona e Stefano De Martino e passata per Stefania Nobile, Antonio Conte e tanti altri – e di soddisfazioni in termini di ascolti, assicurandosi la sempre chiacchieratissima ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Non c’è dubbio che a Belve si potrebbe parlare proprio del suo addio allo storico talk show del pomeriggio di Canale 5, passato a Myrta Merlino per una decisione Mediaset che sembra non essere mai andata giù a Barbara D’Urso.

