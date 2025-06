Belve Crime, Fagnani ci porta dentro la mente criminale e ci piace anche: perché Nello spin-off del talk i vip lasciano il posto al lato oscuro della cronaca nera e il pubblico impazzisce: perché ci piace tanto il true crime.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Francesca Fagnani è tornata con Belve Crime, uno spin-off che lascia da parte i vip per tuffarsi nel lato oscuro della cronaca nera. La prima puntata – andata in onda il 10 giugno su Rai 2 – è stata un pugno nello stomaco. Niente filtri, niente buonismi: solo verità crude e domande dirette, come quelle che Fagnani ha rivolto a Massimo Bossetti, Eva Mikula e Tamara Ianni.

E se qualcuno si chiede perché ci attragga così tanto questo tipo di tv, la risposta è semplice: vogliamo capire. Non giustificare, ma scavare. E chi meglio della Fagnani per portarci fin dentro le pieghe più buie della mente criminale?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non è spettacolo, è un confronto scomodo che però sa dove fermarsi. Non c’è morbosità, c’è rigore. E un desiderio reale di capire quanto il male possa assumere sembianze umane. E se volete saperne di più, conoscere i dettagli della trasmissione il contenuto delle interviste, guardate il Video!

Potrebbe interessarti anche