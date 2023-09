Belve, Elly Schlein cambia idea e non sarà ospite di Francesca Fagnani: perché La segretaria del Partito Democratico ci avrebbe ripensato e avrebbe rifiutato l’invito al talk di Rai 2: era tra gli ospiti annunciati

Elly Schlein ci ripensa. L’attuale segretaria del Partito Democratico era tra gli ospiti annunciati a Belve, con il suo nome che era trapelato per la prossima stagione del talk show di Francesca Fagnani (in partenza il prossimo 26 settembre) secondo le indiscrezioni lanciate da Davidemaggio. Alla fine, invece, sembra proprio che Elly Schlein non ci sarà: secondo quanto emerso dal retroscena di TvBlog, infatti, la segretaria del PD avrebbe cambiato idea e quindi declinato l’invito di Francesca Fagnani. Scopriamo cos’è successo.

Elly Schlein non andrà a Belve da Francesca Fagnani

La nona edizione di Belve deve ancora cominciare – l’esordio stagionale è previsto per martedì 26 settembre in prima serata su Rai 2 – ma il programma di Francesca Fagnani stava già facendo discutere grazie all’hype creato dai primi nomi annunciati. Dall’ospite della prima puntata, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, al chiacchieratissimo Stefano De Martino, fino alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

C’era naturalmente tanta curiosità e attesa attorno al nome forse più altisonante dell’opposizione nell’attuale governo. Se Fabrizio Corona potrà chiarire la sua posizione sulle presunte nozze con Giacomo Urtis e Stefano De Martino potrebbe aprirsi sulla rottura con Belén (e la sua nuova fiamma), le interviste "pungenti" di Francesca a Belve avrebbero potuto pizzicare Elly Schlein su alcune questioni politiche spinose, dall’invio delle armi in Ucraina alle nuove mosse del PD nel governo Meloni.

Come rivelato da un retroscena di TvBlog, però, Elly Schelin non sarà a Belve. L’attuale segretaria del Partito Democratico ci avrebbe ripensato e avrebbe rifiutato l’invito di Francesca Fagnani. Secondo quanto emerso, il suo entourage le avrebbe consigliato di non prendere parte a un programma il cui stile non si addice al formato politico, ma più al varietà. Stando a questa linea editoriale, Elly Schlein potrebbe dunque partecipare solo a trasmissioni a tema squisitamente politico d’ora in avanti.

Tutti gli ospiti annunciati

Con il passo indietro a sorpresa di Elly Schlein, gli ospiti attesi per la nuova edizione di Belve sono Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia, Raoul Bova e la recentemente annunciata Arisa.

Quando inizia Belve

La nona edizione di Belve di Francesca Fagnani debutterà il prossimo martedì 26 settembre, in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, dove saranno disponibili tutte le puntate.

