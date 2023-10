Barbara D’Urso, salta il tour teatrale: la frecciata a Pier Silvio Berlusconi e Mediaset L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha dovuto rinviare o annullare le sue date a teatro in autunno: “Avevo un impegno televisivo che avrei voluto rispettare”

Barbara D’Urso è tornata in Italia ed è pronta per la sua nuova avventura a teatro. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è rientrata nel Bel paese dopo aver trascorso più di un mese a Londra per migliorare l’inglese ed essersi concessa qualche giorno di vacanza a Parigi, e dai primi di novembre inizierà il suo "tour" teatrale. Virgolettato d’obbligo, dal momento che la tournée a teatro è stata notevolmente ridimensionata rispetto agli intenti iniziali. Barbara D’Urso ha infatti in programma solo tre date, mentre per le successive bisognerà aspettare ancora: la conduttrice era infatti convinta che sarebbe stata ancora impegnata al timone di Pomeriggio Cinque in questo periodo e, nello scusarsi con i propri fan, si è concessa anche una frecciata diretta a Pier Silvio Berlusconi e ai vertici Mediaset. Scopriamo cos’è successo e cosa ha detto.

Barbara D’Urso: il tour teatrale

Non si sa ancora quali siano i piani futuri di Barbara D’Urso, né se siano già delineati. Dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio Cinque (di cui è stata simbolo per 15 anni), la conduttrice non ha ancora svelato cosa ci sia in serbo per la sua carriera. Alcune voci parlano di uno sbarco su Netflix, al timone di un reality, altri rumor di un clamoroso ritorno in Rai, magari come erede di Mara Venier a Domenica In. Quel che è certo è che nel futuro di "Carmelita" al momento c’è una nuova esperienza: il suo tour teatrale.

Barbara D’Urso sarà infatti a teatro con la commedia "Taxi a 2 piazze" di Ray Cooney, al fianco di Franco Oppini e Rosaria Porcaro. Al momento sono in programma però solo tre date, tutte al teatro Alfieri di Torino, dal 3 al 5 novembre 2023.

La stoccata a Pier Silvio Berlusconi e Mediaset

Barbara D’Urso ha dato così appuntamento ai fan a teatro, a Torino, il prossimo mese attraverso i suoi canali social ("Il 3/11 debutto a Torino!"). Nel suo tweet l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque si è scusata con i direttori di altri teatri di altre città, che raggiungerà prossimamente, ma si è anche tolta l’ennesimo sassolino dalla scarpa lanciando una frecciata a Pier Silvio Berlusconi e Mediaset. Barbara ha infatti fatto nuovamente riferimento al suo addio al Biscione, che ha preferito cambiare registro e affidare Pomeriggio Cinque (che definì "la mia creatura") a Myrta Merlino. "Carmelita" avrebbe infatti rinviato la maggior parte delle sue date a teatro proprio perché convinta che sarebbe stata ancora impegnata con il talk show del pomeriggio di Canale 5 in questo periodo: "Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbero voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima. Ma arriverò".

