Dopo che ieri, nel salotto di "Verissimo", Sophie Codegoni ha accusato il suo ex Alessandro Basciano di averla tradita, il web si è scatenato. Online hanno iniziato a circolare voci sull’identità della misteriosa amante dell’ex vippone, con poche certezze e moltissime supposizioni. Finché non è arrivato Fabrizio Corona, che tramite il suo sito DilingerNews ha rivelato quale sarebbe il nome della fiamma di Basciano. Si tratterebbe di una modella albanese con cui il dj aveva già avuto in passato una relazione, prima di entrare al Gf Vip. Lei però si è affrettata a smentire tutto con un post su Instagram. Ecco tutti i dettagli.

Fabrizio Corona e lo scoop sull’amante di Basciano

Nella puntata di ieri di "Verissimo", l’ex concorrente del Grande Fratello Sophie Codegoni ha sparato a zero su Alessandro Basciano, rivelando agli spettatori il motivo per cui l’avrebbe lasciato. Stando alle sue parole, Basciano avrebbe trascorso una vacanza di tre giorni a Ibiza con una misteriosa ragazza, con tanto di volo pagato e scatti romantici insieme. Un affronto che Sophie non ha potuto sopportare, e che l’ha costretta a troncare definitivamente il loro rapporto.

Da parte sua, Basciano ha risposto alle accuse della Codegoni negando categoricamente le voci sul tradimento. Ormai però la bomba era stata sganciata, e sul web si è scatenato tra i fan il toto-nomi sull’identità della fantomatica fiamma del vippone. Una corsa allo scoop che è stata vinta, neanche a dirlo, dal re delle indiscrezioni Fabrizio Corona. Tramite il suo portale di notizie DilingerNews, l’imprenditore ha lanciato l’ennesimo scoop scottante.

"Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social", ha esordito Corona sul suo sito. Poi, la rivelazione: "ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani". Sulejmani è una modella albanese, nota per essere la ex del calciatore Dzemaili. E a quanto pare avrebbe avuto una frequentazione con Alessandro Basciano prima che lui entrasse nella Casa del Gf Vip 6.

Erjona, però, venuta a conoscenza delle dichiarazioni di Corona, ha smentito categoricamente le sue parole. "Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi", ha detto la showgirl, "ma nella vita non sono recidiva…prima di inventare ca**ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie". Chissà che per una volta l’ex paparazzo non abbia fatto un clamoroso buco nell’acqua.

