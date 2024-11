Fabrizio Corona: "Alessandro Basciano arrestato per stalking", cosa succede Tramite il sito DillingerNews, il re dei paparazzi ha raccontato la sua verità tramite il web, mentre l'ex Vippone ha negato ogni cosa: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Il 21 novembre 2024 il sito DillingerNews di Fabrizio Corona ha diffuso la notizia che Alessandro Basciano sarebbe stato arrestato a Milano e portato al carcere di San Vittore perché accusato di stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni, ma la verità è ancora nell’ombra tra smentite, cambi di idee, nuovi dettagli e un problema decisamente rilevante: nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte del diretto interessato. Vediamo insieme cosa è successo nelle ultime ore.

Alessandro Basciano è stato arrestato? Cosa è successo

DillingerNews nelle scorse ore ha reso noto un evento definito dal sito stesso "clamoroso": stando a quanto riportato online, la polizia di Milano sarebbe andata a casa di Alessandro Basciano allo scopo di arrestarlo per le accuse di cui sopra. Sempre secondo Corona, l’uomo, inoltre, avrebbe aggredito e danneggiato la macchina – si parla di 4000 euro di danni – di un amico (M.F.) della Codegoni, con la quale, a detta di Fabrizio Corona, l’ex gieffino avrebbe ancora una relazione fissa (ma lei nega tutto). Nulla è certo al momento, ma alcune critiche mosse da due "investigatori social" che riguardano le dichiarazioni riportate sul sito e sulle pagine social di esso sono state smentite dagli stessi durante la serata di ieri con storie su Instagram.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inizialmente a smentire per primo la notizia dell’arresto è stato il noto esperto di gossip Alessandro Rosica, che ora sembra essersi ricreduto: "Basciano è detenuto in carcere, non ci volevo credere fino alla fine, e invece…". Poi è arrivata una seconda smentita, sempre via social con un paio di storie su Instagram, questa volta giunta da Amedeo Venza, anch’egli esperto di gossip nonché amico dell’ex Vippone, che in seguito ha fatto una mezza smentita, citando il post di Corona in cui richiama l’attenzione del mondo dell’informazione sottolineando che "Basciano è detenuto in carcere": "Era stata chiesta un briciolo di umanità, ma non vi fermate davanti a nulla. Che tristezza, che mondo malato questo… presto sapremo come sono andate le cose!", commenta Venza dopo il post di ieri sera in cui scriveva: "L’ho sentito due secondi fa, state sereni".

Biagio Danelli, invece, su TikTok si dice certo che si tratti di una fake news perché, rispondendo a un suo messaggio su WhatsApp in cui gli diceva "Mi auguro che non sia vero", Basciano gli avrebbe scritto che sono tutte "ca**ate". Infine, riportiamo anche una storia condivisa da Deianira Marzano sull’intricata questione: "Secondo quanto emerso, Alessandro Basciano sarebbe venuto a conoscenza di una cena tra Sophie e due amici presso il Cipriani. Recatosi sul posto, non trovando lei, avrebbe avuto un confronto con uno dei due uomini per ottenere informazioni sulla sua posizione. Immagino che questo episodio sia stato solo la punta dell’iceberg, considerando che probabilmente ci sono stati molti altri eventi e situazioni che hanno portato a farlo finire in questa situazione. Il resto, lo sapete già".

La smentita di Alessandro Basciano

Dopo la pubblicazione dell’articolo su DillingerNews, Basciano ha smentito tutto tramite due storie su Instagram, cancellate poco dopo ma che riportavano queste parole: "Sono cavolate. Qualcuno gioca su argomenti seri, ma sono cose folli". Fabrizio Corona, leggendo le sue parole, ha replicato dicendo di avere degli audio che confermerebbero tutto e di aver parlato perfino con l’avvocato di Basciano, che gli avrebbe spiegato "in sintesi tutti i procedimenti penali e le denunce tra lui e Sophie". Addirittura, pare, quest’ultimo avrebbe chiamato con il proprio cellulare l’ex re dei paparazzi mentre lo stavano arrestando per smentire la notizia. Quale sia la verità non è chiaro al momento, quindi non resta che aspettare di vedere come si evolverà la situazione: non ci sono ancora prese di posizioni ufficiali di Basciano o del suo legale né per confermare né per smentire la notizia.

Potrebbe interessarti anche