Quasi 43 anni di carriera televisiva per Fabio Fazio, che domani sera, domenica 16 marzo 2025, tornerà sul Nove con il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa. Il suo talk, nonostante il passaggio dalla Rai alla rete Discovery, continua a macinare ascolti e riscuotere successo. Tantissimi gli ospiti nazionali e internazionali che si sono seduti nel salotto del conduttore: dalle star hollywoodiane come Al Pacino e Johnny Depp, agli italianissimi Alessandro Siani ed Enrico Brignano che domani racconteranno la nuova stagione di LOL: chi ride è fuori. Un percorso, quello di Fazio, che va avanti dal 1983, quando debuttò al fianco di Raffaella Carrà, in Pronto Raffaella. Della sua carriera sappiamo tutto, ma sulla sua vita privata Fabio Fazio è molto riservato. Sposato dal 1994 con Gioia Selis, la coppia ha due figli, Michele, nato nel 2004 e Caterina, venuta al mondo nel 2009. Tutti insieme vivono a Celle Ligure, vicino alla città natale del conduttore, Savona, anche se la famiglia possiede altre case, tra l’Italia e la Francia.

La villa in Liguria di Fabio Fazio: tanto antiquariato e 13 stanze

Fabio Fazio vive con tutta la sua famiglia a Celle Ligure in una grande villa, con tredici stanze, due dependance e piscina in mezzo a un uliveto. Il padrone di casa di Che Tempo Che Fa non ama per nulla condividere il suo privato, ma dalle poche foto che ha pubblicato su Instagram si riesce a cogliere qualche scorcio della sua abitazione. Dai pochissimi scatti si intravede un arredamento classico, composto da tantissimi pezzi di antiquariato con qualche chicca di design. Porte a vetri bianche intagliate, tante librerie, tappeti persiani, divani barocchi e poltrone in velluto dominano la zona living, mentre i pavimenti sono in legno. Nello studio mansardato, c’è perfino una parete dedicata ai premi vinti durante la sua longeva carriera, telegatti compresi, mentre tra gli ulivi è presente anche un orto che Fazio coltiva personalmente. Questa villa, però, pare non sia l’unica proprietà del conduttore che ha anche una casa di villeggiatura a Varazze, una a Milano dove lavora e una a Parigi, sua città del cuore.

