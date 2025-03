Olly e Gaia stanno insieme? Dopo gli indizi la foto a cena a Milano Olly e Gaia stanno insieme e sarebbero usciti allo scoperto, almeno secondo le foto circolate sul web tra cui quella di un noto ristorante milanese.

Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe aver regalato al pubblico non solo grandi emozioni musicali, ma anche una nuova coppia da sogno. Si vocifera che Olly, il trionfatore di questa edizione, e Gaia Gozzi, ex talento di Amici e voce di Sesso e samba con Tony Effe, abbiano trovato l’amore dietro le quinte dell’Ariston. Entrambi single da tempo e in cerca di una relazione importante, i due artisti avrebbero instaurato un legame speciale durante la kermesse, facendo impazzire i fan con indizi sempre più concreti. "Olly e Gaia stanno insieme" è diventata la frase sulla bocca di tutti, e le prove sembrano confermare questa romantica svolta.

Le prime speculazioni sono nate dopo la smentita di un presunto flirt tra Olly e Benedetta Quagli, ex di Federico Chiesa, con cui il cantante ligure era stato visto in passato. Gli amici di Olly hanno chiarito che si trattava solo di un rapporto platonico, mentre il suo interesse sarebbe tutto per Gaia. A dare peso a queste voci ci hanno pensato i titoli dei settimanali: "Olly e Gaia sarebbero innamorati", con Dagospia che ha parlato apertamente di passione tra i camerini. Tra gli indizi, spicca una dolce dedica che il vincitore ha rivolto alla collega durante un’intervista a RDS Next nella settimana sanremese, un momento che ha scaldato i cuori dei fan.

Olly e Gaia stanno insieme: la foto a Milano che fa sognare

Un ulteriore tassello a questa storia è arrivato ieri sera, 1 marzo 2025, con una foto scattata al Bistrot a Casa, esclusivo ristorante milanese noto per la sua cucina brasiliana di alta qualità. Olly e Gaia sono stati visti a un tavolo riservato, intenti a chiacchierare e scambiarsi sorrisi complici. Il locale, tra i più chic di Milano e meta prediletta di celebrità, ha fatto da cornice a una serata che molti descrivono come romantica. Testimoni oculari parlano di una chimica evidente: gesti affettuosi e un’atmosfera intima che alimenta i rumors su una relazione in corso. Il locale ha anche condiviso una foto dei due.

Sui social la foto è diventata virale, con i fan che si chiedono se "Olly e Gaia stanno insieme" sia ormai una certezza. Per il momento, i due protagonisti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il loro silenzio non fa che accrescere l’attesa. Dopo il successo di Sanremo, Milano potrebbe essere il teatro di una love story pronta a conquistare le prime pagine.

