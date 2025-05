BigMama, chi è la fidanzata Lodovica: il legame speciale e le 'nozze'. Poi il passato di dolore e body shaming e la rinascita Ecco tutto ciò che sappiamo sulla vita privata di BigMama tra la fidanzata Lodovica Lazzerini, il tumore a vent'anni e le violenze fisiche e psicologiche

Oggi, giovedì 1 maggio, si terrà il Concertone del Primo Maggio e tra i suoi conduttori, al fianco di Ermal Meta e Noemi, c’è anche BigMama, ma cosa sappiamo della vita privata della cantante e in particolare chi è la sua fidanzata Lodovica Lazzerini? Ecco tutte le dichiarazioni riguardo la sfera sentimentale e non solo!

BigMama, chi è la fidanzata Lodovica Lazzerini

Come BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone), anche la fidanzata Lodovica Lazzerini (classe 2000), nata a Carrara, è una cantante, ed è nota ai più con il nome d’arte Ailo. Oltre ad aver pubblicato brani quali Sfiga e Non mi va, tra gli altri, ha anche scritto delle canzoni assieme a BigMama: La rabbia non mi basta, il brano presentato al Festival di Sanremo nel 2024, è tra queste ultime. Di pochi giorni fa, inoltre, è l’annuncio social – vanta oltre 9mila follower su Instagram – dell’uscita di una nuova canzone di cui è co-autrice con la fidanzata, San Junipero.

Lodovica e BigMama si sono conosciute circa 3 anni grazie ad amici in comune. La sua prima volta a Domenica In, nel 2024, della fidanzata ha raccontato: "Lei mi ha aiutata ad essere me stessa, la mia sessualità era una parte che nascondevo abbastanza perché non pensavo di meritare amore, però lei mi ha insegnato che io posso amare chi voglio e posso essere amata. Ci siamo incontrate a una festa ed eravamo ubriache. Ci siamo frequentate per sei mesi, poi ci siamo fidanzate e stiamo insieme da due anni".

Un mese dopo dopo l’incontro con Mara Venier, BigMama ha rilasciato una nuova intervista al Corriere della Sera in cui parlava di ‘matrimonio‘, svelando inoltre che la relazione iniziò con ‘incontri occasionali‘: "Era partita con incontri occasionali, ma quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l’amore di una donna. Mamma dice che dopo la laurea potrò fare quello che voglio, appena finisco l’università le faccio la proposta di matrimonio". Poi la smentita sulla volontà di sposarsi dopo aver concluso il percorso universitario, arrivata in un secondo momento: "Quella sul matrimonio era una battuta. Mia madre ha la fissazione per la laurea e una volta le dissi che volevo sposare Lodovica dopo aver finito gli esami. Siamo giovani, stiamo da due anni insieme, dateci un attimo".

Attualmente convivono e sembrano molto felici di vivere questo legame definito ‘qualcosa di speciale’. "Sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva della mia vita perché l’amore che io provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. Qualcosa di speciale. Ci siamo trovate. Lei è la mia prima ragazza effettiva e io sono la sua, ci siamo costruite mattone dopo mattone e stiamo molto bene insieme. Ci rispettiamo, ci aiutiamo, scriviamo dei pezzi benissimo insieme e abbiamo questa casetta bella! Manca solo un cane", ha dichiarato BigMama in un’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo.

BigMama e il body shaming

Nell’intervista concessa al Corriere della Sera nel maggio 2024, BigMama, ormai simbolo della lotta contro il body shaming, ha parlato del suo difficile passato fatto di offese, dolore e bullismo: "Vengo da una famiglia per niente benestante, sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte. Dovevo diventare il pagliaccio del gruppo e allora mi prendevo in giro: quello era il mio scudo per difendermi" Poi ha aggiunto: "Quando ho cominciato a cantare, BigMama era il mio scudo, era tutto ciò che non era Marianna, che non riuscivo ad essere io. Oggi vince BigMama". La cantante è stata spesso accusata di far passare il messaggio che ‘grasso è bello’, ma in realtà il suo scopo è dare una mano a chi soffre, sottolineando che essere sovrappeso non vuol dire essere diversi dagli altri: "Io dico che grasso è normale, come l’essere bassi, alti, queer. Il messaggio che porto avanti è che io, ragazza X con un corpo grasso, posso fare le stesse cose che fa la ragazza Y con un corpo magro".

BigMama ha anche svelato di aver scritto la sua prima canzone a 13 anni dopo un gesto a dir poco violento nei suoi confronti: "Alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico. Le cicatrici che porto sono quelle di un passato fatto di bullismo fisico e psicologico. Anche di violenza sessuale. All’appello non manca davvero niente". Ad aiutarla a uscire da quella rabbia che si portava dentro è stata proprio la musica, definita dall’artista una "terapia".

Ma il bullismo non è stato per lei il momento più difficile da superare. A soli vent’anni ha dovuto combattere contro un tumore, il linfoma di Hodgkin, e ne ha parlato a cuore aperto da Mara Venier a Domenica In: "All’inizio ti soffermi sulle cose che danno più fastidio agli altri, come la perdita di capelli. Quando l’ho saputo piangevo, perché sapevo che mi sarei trasformata. Nel momento in cui vivi la malattia capisci che il problema è stare con i piedi ben saldi a terra e con la mente che pensa bene. Il cancro è stata una parentesi che sono riuscita a chiudere. La malattia mi ha insegnato che devo pensare a me: prima pensavo molto al bene degli altri e li mettevo prima dell’amore per me stessa, ma ho iniziato a cambiare punto di vista e a mettere al primo posto Marianna e gli altri attorno".

Poi, nell’intervista col Corriere, ha chiuso il discorso sul momento più buio della sua vita con queste parole: "Mi sono fatta 12 chemioterapie e ora sto bene e ho pure scoperto di stare bene con i capelli corti. Diciamo che tutti questi momenti mi sono serviti e mi servono ancora oggi per capire che se voglio fare qualcosa io posso. L’aver superato tutte queste cose mi ha portato a capire che se voglio ballare, ballo".

