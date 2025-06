Estate Rai, da oggi cambia la programmazione: Alessandro Greco debutta e Milo Infante riappare (e raddoppia) Da oggi - lunedì 2 giugno - il daytime Rai vira verso i palinsesti estivi: partono UnoMattina Estate, Camper e Camper in Viaggio. Su Rai2 riappare Ore 14 dopo 3 settimane di stop.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Il mese di giugno è iniziato e sulla Rai inizia la ‘rivoluzione’ estiva. A partire da oggi – lunedì 2 giugno 2025 – i palinsesti della tv pubblica iniziano a virare verso la modalità estate, con i programmi tradizionali del daytime destinati a lasciare spazio agli spin-off che terranno banco fino a settembre. Si parte con UnoMattina Estate e poi via via toccherà agli altri show dell’estate: ecco come cambia la programmazione e qual è il calendario d’inizio delle varie trasmissioni.

Estate Rai, da oggi 2 giugno cambiano i palinsesti: via a UnoMattina Estate, Camper e Camper in viaggio

La programmazione estiva della Rai in realtà è stata inaugurata ieri da Lorella Boccia e Marco Conidi, che su Rai 2 (alle ore 14) hanno condotto la prima puntata di "Musica Mia. Oggi, 2 giugno, debutteranno tre trasmissioni. Si parte alle ore 8.30 con UnoMattina Estate, lo spin-off di UnoMattina condotto da Alessandro Greco (leggi QUI la sua intervista a Libero Magazine) e Carolina Rey. A ruota, sempre quest’oggi, iniziano anche ‘Camper in viaggio’ con il trio di conduttori composto da Tinto, Alessia Mancini e Umberto Boccoli (ore 12), e il ‘Camper’ con l’iconico Peppone (12.30). Sabato 7 giugno, invece, sarà la volta di "Uno Mattina Weekly", il contenitore mattutino in onda nei fine settimana di Rai 1, quest’anno timonato da Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi, e di "Linea Verde Illumia", guidato da Francesco Gasparri e Valentina Caruso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Reazione a Catena e Linea Verde Estate: le date d’inizio su Rai 1

Scorrendo in avanti il calendario dei debutti, toccherà attendere la settimana prossima – domenica 8 giugno – per assistere all’esordio stagionale di Reazione a Catena (ore 18.45), quest’anno affidato nuovamente a Pino Insegno (che rimpiazzerà L’eredità, in chiusura il 7 giugno). Sabato 14 giugno partiranno due programmi: "Linea Verde Sentieri" (ore 12.30), con Giulia Capocchi e Lino Zani, e "Linea Blu – Porti d’Italia" (ore 13), con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. Il giorno successivo, domenica 15 giugno, invece, sbarcheranno sulla prima rete Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio con "Linea verde Estate" (ore 12.30).

Ferie ritardate per Matano e De Martino: quando chiudono La Vita in diretta e Affari Tuoi

Manca ancora un po’, invece, all’esordio stagionale di ‘Estate in diretta’, lo spin-off estivo di La Vita in diretta. Quest’anno Alberto Matano resterà in onda fino a venerdì 27 giugno e quindi Gianluca Semprini e Greta Mauro saranno in scena da lunedì 30. Ferie posticipate anche per Stefano De Martino, che terrà banco su Rai 1 con Affari Tuoi fino al 27 per poi lasciare il nell’access prime time della prima rete a Techetechete.

Il calendario completo: quando iniziano tutti i programmi estivi Rai

• UnoMattina Estate: lunedì 2 giugno

• Camper in viaggio: lunedì 2 giugno

• Camper: lunedì 2 giugno

• Uno Mattina Weekly: sabato 7 giugno

• Linea Verde Illumia: sabato 7 giugno

• Reazione a Catena: domenica 8 giugno

• Linea Verde Sentieri: sabato 14 giugno

• Linea Blu – Porti d’Italia: sabato 14 giugno

• Linea verde Estate: domenica 15 giugno

• Estate in Diretta: lunedì 30 giugno

Rai 2, Milo Infante riaccende Ore 14 (e raddoppia)

Questo pomeriggio ci sarà una ulteriore novità nei palinsesti e riguarda Rai 2. La seconda rete infatti tornerà a ospitare l’appuntamento con Ore 14, rimasto ai box per tre settimane per lasciare spazio alla diretta quotidiana del Giro d’Italia 2025 (terminato ieri). Milo Infante, quindi, tornerà a prendere possesso del suo slot pomeridiano e resterà in onda fino a venerdì 4 luglio 2025. Il conduttore romano, dopo aver ricaricato le pile a causa della lunga sosta causata dal ciclismo, inizierà inoltre un vero tour de force estivo. Dato il successo di pubblico ottenuto in questa edizione da Ore 14 (che ha spesso rivaleggiato a tu per tu con La Volta Buona), Rai 2 varerà una versione serale del programma con 4 puntate in prime time il giovedì a partire dal 12 giugno. Con ogni probabilità, Infante farà le prove generali in prima serata, perché Viale Mazzini ha già in mente di confermare lo spin off notturno di Ore 14 anche in autunno.

Potrebbe interessarti anche