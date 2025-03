Rai, estate rivoluzionata: Alessandro Greco con Carolina Rey e Lorella Boccia promossa Grandi sorprese e cambiamenti per il palinsesto televisivo estivo della rete ammiraglia: ecco nel dettaglio chi vedremo e in quali programmi.

Ormai non ci sono più dubbi: il palinsesto televisivo estivo di Casa Rai sarà ricco di cambiamenti, sorprese e grandi novità. La rete ammiraglia ha voluto stupire i tanti spettatori portando alla conduzione volti molto amati e concedendo anche qualche inaspettata ‘promozione’. Tra i programmi più attesi ritroveremo senza dubbio Estate in diretta, Unomattina Estate e Weekly. Ma chi ci sarà alle redini di questi amatissimi programmi? Scopriamolo.

Estate in diretta e Unomattina Estate: rivoluzione in arrivo

Tra i programmi estivi più amati di Casa Rai ritroveremo senza alcun dubbio Unomattina Estate, lo spin-off del celebre programma mattutino in onda nei mesi più freddi. Alle redini dell’edizione 2025 è stato riconfermata la figura maschile di Alessandro Greco, ma al suo fianco non vedremo più Greta Mauro, la quale passerà invece a un altro programma. Accanto a Greco vi sarà una new entry, nonché volto già molto conosciuto in Rai. Parliamo di Carolina Rey, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica nata come volto di punta di Rai Gulp e già reduce da programmi importanti come Tale e Quale Show.

Nel pomeriggio di Rai1 tornerà poi Estate in diretta, la versione estiva dell’amatissimo programma La Vita in Diretta condotto abitualmente (e con grande successo) da Alberto Matano. Per questa edizione 2025 troveremo nuovamente Gianluca Semprini ma accanto a lui non ci sarà più Nunzia De Girolamo, molto impegnata con il programma Ciao Maschio, ormai diventato un punto fermo della seconda serata di Rai1. Accanto a Semprini vedremo invece Greta Mauro, ex volto di Matrix e Unomattina Estate.

Palinsesto Rai estivo: promozione per Lorella Boccia

E le novità per il palinsesto estivo di casa Rai non finiscono qui. Per la gioia dei tanti telespettatori tornerà anche Weekly, il programma che si presenta da anni come una finestra aperta sull’estate degli italiani, per parlare di vacanze, turismo, costumi, società e molto altro. Per l’edizione 2025 è stata riconfermata la presenza di Fabio Gallo che, per la prima volta, sarà affiancato dalla bella e talentuosa Lorella Boccia. Quest’ultima, dopo il debutto televisivo come ballerina nel programma di Amici di Maria De Filippi, è riuscita a costruirsi una brillante carriera anche come conduttrice televisiva. Lorella ha infatti già condotto programmi di grande successo come Colorado, Venus Club, Made in Sud, Camper in viaggio e Musica mia. Una ragazza che ha dimostrato un grande talento sul piccolo schermo e che per questo continua a ricevere grandi promozioni dalla rete e un forte apprezzamento da parte del pubblico. Insomma, tirando le somme, l’estate 2025 sarà indubbiamente ricca di sorprese.

