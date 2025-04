Bianca Guaccero ‘perde’ anche Unomattina Estate, la Rai spiazza: chi è la nuova partner di Alessandro Greco A sostituire Greta Mauro (passata a Estate in Diretta con Gianluca Semprini) al timone del rotocalco estivo di Rai 1 ci sarà Carolina Rey: tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

I palinsesti estivi della Rai sono stati approvati e tutti i ‘tasselli’ hanno trovato il loro posto nella nuova programmazione della tv pubblica, o quasi. Dopo l’annuncio di Greta Mauro alla conduzione di Estate in Diretta 2025 al fianco di Gianluca Semprini, infatti, un’altra novità è in arrivo per l’estate Rai. Al fianco di Alessandro Greco (confermato per il secondo anno consecutivo) a Unomattina Estate ci sarà Carolina Rey. Il suo nome era già circolato nelle ultime settimane e la notizia rischia di chiudere le porte del daytime a Bianca Guaccero. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo situazione.

Rai, a Unomattina Estate si cambia: chi è la nuova conduttrice

Nella giornata di ieri – come anticipato – sono stati approvati i palinsesti estivi in casa Rai. Nell’estate della tv di Stato sono stati confermati alcuni appuntamenti fissi come Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu, Noos di Alberto Angela e tanti altri programmi di punta come Reazione a Catena di Pino Insegno, Techetechetè, Unomattina Estate ed Estate in Diretta. Per quanto riguarda la conduzione di quest’ultimo, sarà nuovamente Gianluca Semprini a raccogliere l’eredità del daytime pomeridiano di Alberto Matano e La Vita in Diretta, ma quest’anno sarà affiancato da Greta Mauro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche a Unomattina Estate, tuttavia, ci sarà un parziale cambio alla guida: Alessandro Greco è stato confermato per il secondo anno consecutivo (dopo avere sostituito Tiberio Timperi), mentre al suo fianco sarà Carolina Rey a occupare il posto lasciato vacante proprio da Greta Mauro a partire dal prossimo giugno. Il nome della conduttrice – come detto – circolava già da qualche settimana e, forte della sua esperienza a Unomattina Estate weekly degli ultimi anni, ha avuto la meglio sulla concorrenza, compresa quella di Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero ‘beffata’ anche da Carolina Rey

Svanita la possibilità di condurre Estate in Diretta 2025 (sarà Greta Mauro a prendere il posto di Nunzia De Girolamo), Bianca Guaccero è dunque costretta a rinunciare anche a Unomattina Estate. Sarà Carolina Rey ad affiancare Alessandro Greco e questa decisione Rai rischia di chiudere le porte del daytime pomeridiano alla conduttrice bitontina. Dopo il ‘rilancio’ con il trionfo a Ballando con le Stelle, la conduzione del PrimaFestival e avere affiancato Nek a Dalla Strada al Palco, infatti, l’ascesa di Bianca nelle gerarchie Rai sembra avere subito una battuta d’arresto, ma resta ancora uno spiraglio grazie allo show (ancora da definire) che prenderà il posto de La Volta Buona di Caterina Balivo in estate.

Potrebbe interessarti anche