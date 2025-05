Ore 14 Sera, che beffa per Milo Infante: l’occasione (persa) che poteva svoltare la sua prima serata Il rotocalco di Rai 2 debutterà finalmente in prime time il prossimo giugno, non riuscendo così a seguire i recenti retroscena emersi sul delitto di Garlasco

Milo Infante sta per terminare le sue "vacanze". In pausa dallo scorso lunedì, infatti, Ore 14 ha lasciato spazio al Giro D’Italia su Rai 2 e tornerà in onda il prossimo 2 giugno, prima di chiudere la stagione a inizio luglio. Il prossimo mese, tuttavia, Infante raddoppierà: com’è noto, Ore 14 sbarcherà infatti anche nel prime time di Rai 2 per un totale di quattro prime serate . Come ipotizzato da DavideMaggio, però, per il rotocalco potrebbe essere già "troppo tardi". Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Ore 14, la lunga ‘pausa’ e la grande chance di Milo Infante

A partire dallo scorso lunedì – come detto – Ore 14 è andato in ‘vacanza’ e ha fatto spazio al Giro D’Italia nel palinsesto pomeridiano di Rai 2. Il rotocalco condotto da Milo Infante tornerà in onda solo il prossimo 2 giugno – nel giorno della Festa della Repubblica – e proseguirà fino a inizio luglio prima di chiudere ufficialmente i battenti di questa quinta edizione, che ha brillato in termini di ascolti. Gli ottimi numeri del programma sono infatti valsi a Milo Infante una grande opportunità: dopo tanti anni di ‘gavetta’ a sgomitare nel palinsesto, infatti, Ore 14 sbarcherà finalmente in prima serata. A partire dal 12 giugno Infante sarà infatti al timone di ben quattro prime time su Rai 2 e si giocherà tantissimo anche e soprattutto in vista della prossima stagione, quando Ore 14 Sera (questo il nome dello spin-off della trasmissione) potrebbe diventare un doppio appuntamento fisso.

Il rischio di un’occasione persa: il motivo

Il ritorno in onda è fissato per il 2 giugno, mentre il debutto ufficiale in prima serata è previsto per giovedì 12 giugno. Ore 14 si ‘trasformerà’ in Ore 14 Sera (come testimoniato anche dal logo, dove la lancetta dell’orologio viene spostata dalle 14 del pomeriggio alle 21:30 di sera) e Milo Infante avrà la sua grande chance. Come riportato dal portale DavideMaggio, tuttavia, questa attesa rischia di rivelarsi un grosso ‘malus’ per il programma, da sempre attento a tutta la cronaca. In questi giorni, infatti, il delitto di Garlasco sta vivendo per l’ennesima volta un’esposizione mediatica altissima grazie a nuove prove e testimonianze inedite (basti pensare al servizio de Le Iene di ieri) grazie alla perizia che ha trovato un’impronta di Andrea Sempio vicino al corpo di Chiara Poggi. Ore 14 e Milo Infante rischiano dunque di non riuscire a cavalcare l’hype generale e di andare in onda quando il tutto si sarà sgonfiato, non riuscendo a fare il pieno di ascolti: "Proprio per questa ragione, la Rai avrebbe fatto meglio ad accelerare i tempi e far partire prima del previsto Ore 14 Sera" si legge sul sito.

