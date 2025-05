Palinsesti Estate Rai, da Pino Insegno ad Alessandro Greco: scatta la rivoluzione. Cosa cambia Tutte le date e gli orari delle trasmissioni Rai che inizieranno a partire dalla bella stagione: Alessandro Greco ha una nuova compagna a Uno mattina estate.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Il palinsesto Rai estivo è stato da poco presentato da Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time che ha definito quello di quest’anno come "un quadro a tinte chiare, solare, pieno di luce e di buoni ascolti". Andiamo a scoprire quindi cosa cambia e tutte le date della programmazione della prossima estate.

Il palinsesto estivo della Rai: quando inizia Unomattina estate

Dal 3 giugno Uno mattina estate anticipa l’orario, inizierà infatti alle 8:30 e continuerà fino alle 11:30. Il programma sarà condotto da Alessandro Greco che ha una nuova partner: Carolina Rey. I due sono alla loro prima collaborazione e c’è grande entusiasmo. Il conduttore nelle sue dichiarazioni ha definito da subito quale sarà lo scopo principe del programma ovvero "dare un po’ di spensieratezza agli italiani". A seguire ci sarà Camper in viaggio con Tinto, Alessia Mancini e Umberto Broccoli. Quest’ultimo ha dichiarato che è un piacere esserci per il terzo anno consecutivo per mostrare le bellezze del nostro paese. Dopo sarà la volta di Camper con Peppone Calabrese, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30. Il 30 giugno, dal lunedì al venerdì alle 17:00, su Rai 1 partirà Estate in diretta con Greta Mauro e Gianluca Semprini e la partecipazione di Gigi Marzullo. La padrona di casa nel corso delle sue dichiarazioni ha precisato che "lavorare d’estate è una grande responsabilità, racconteremo oltre al costume anche l’attualità".

Ritorna Reazione a Catena di Pino Insegno

Dall’8 giugno a partire dalle 18:50 Pino Insegno ritornerà alla conduzione di Reazione a Catena, con giochi e studio nuovi. Per l’attore romano si tratta della sesta edizione alla guida del programma. Dal 14 giugno su Rai1 ci sarà Linea Verde Sentieri condotto da Giulia Capocchi e Lino Zani. La coppia comincerà la sua nuova avventura partendo dall’Umbria per permettere poi gli spettatori di conoscere il lato più genuino del Bel Paese. Dal 7 giugno, tutti i sabato alle 12:00, andrà in onda Linea Verde Illumina. Prima di questa trasmissione verrà mandato in onda Unomattina Weekly con Fabio Gallo e Giulia Bonaudi affiancato dalla novità Lorella Boccia. Dal 14 giugno poi parte anche Linea Blu Porti d’Italia con Gallo che affiancherà Donatella Bianchi, ogni sabato alle 14:00.

Dal 1° giugno alle 14:00 su Rai2 andrà in onda Musica Mia condotto da Marco Conidi e Lorella Boccia. Lo scopo del programma è di "raccontare la forza della musica popolare andando a trovare le persone sulla porta di casa". Infine Linea Verde Estate sarà condotto da Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi che subentrano a Peppone e Angela Rafanelli.

