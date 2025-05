Rai, le novità di giugno 2025: la vendetta di Alberto Angela e De Martino si ferma (tra le polemiche) Ecco cosa ci aspetta sui canali Rai a giugno: Milo Infante e Marco Liorni in prime time, Affari Tuoi si ferma e Carlo Conti porta la musica sulla prima rete.

La tv pubblica si prepara a cambiare ritmo per l’estate 2025, con un palinsesto che sa di leggerezza, ma anche di continuità. Con il calo fisiologico di pubblico davanti allo schermo, Rai punta su volti noti, format musicali, fiction consolidate e nuovi esperimenti, senza rinunciare all’informazione.

Palinsesti Rai giugno 2025, cosa finisce e cosa va in onda al suo posto

L’arrivo di giugno segna la pausa estiva per molte trasmissioni storiche della Rai. Dopo il 27 giugno si fermeranno La vita in diretta, Storie italiane e La volta buona, così come già successo per Domenica In, chiusa in anticipo con il saluto di Mara Venier. Anche Affari tuoi, il game show che ha visto il trionfo di Stefano De Martino nel post Amadeus, saluterà dovrebbe salutare il pubblico con l’ultima puntata del 28 giugno. Il condizionale però è d’obbligo perché fino a pochi giorni fa sembrava ufficioso un prolungamento di due settimane – fino a metà luglio – per ‘disturbare’ l’esordio di Amadeus nel preserale di Nove con The Cage – Prendi e Scappa. La Rai, forse anche a causa delle polemiche scoppiate, ha smentito ufficiosamente tale ipotesi ma il gioco dei pacchi potrebbe comunque allungarsi di qualche giorno, fino alla prima settimana di luglio, per recuperare la messa in onda di alcune puntate saltate in occasione della morte di Papa Francesco e dell’elezione del nuovo Santo Padre. Al posto di Affari Tuoi, come da tradizione, arriverà Techetechetè, che quest’anno si sdoppia: la versione serale sarà arricchita da speciali condotti da Bianca Guaccero, Techeteche Top Ten, in onda da sabato 19 luglio. Nel preserale, cambio della guardia tra i quiz show: L’eredità chiude l’8 giugno per lasciare spazio a Reazione a Catena, che segna il ritorno alla conduzione di Pino Insegno.

Non mancano le versioni estive dei programmi del mattino e del pomeriggio. UnoMattina Estate, condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey, accompagnerà il pubblico nelle prime ore del giorno, mentre Estate in diretta vedrà alla guida Greta Mauro e Gianluca Semprini. Le date esatte non sono ancora state comunicate, ma l’attesa è alta, perché questi contenitori, da sempre, rappresentano un punto di riferimento nel day time estivo.

La Rai a giugno: Alberto Angela, Milo Infante e Carlo Conti

Dal 7 al 10 giugno torna Tim Summer Hits, in diretta da Piazza del Popolo a Roma, con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione. L’evento porterà sul palco i principali artisti italiani e verrà trasmesso in prima serata su Rai 1. Poi c’è Alberto Angela, che dopo il successo di Ulisse è pronto a tornare con Noos – L’Avventura della Conoscenza dal 23 giugno al 28 luglio. Il programma, giunto alla sia terza edizione, la scorsa estate fu protagonista di cammino abbastanza travagliato a causa degli ascolti deludenti rimediati nella sfida contro Temptation Island che portò la Rai a decidere la sospensione della stagione (che fu portata a termine a fine estate). Quest’anno Angela potrà dunque prendersi una piccola vendetta contro chi aveva criticato il suo programma lo scorso anno.

Il 16 giugno, invece, dedicherà una puntata speciale alla tragedia di Hiroshima. Rai 2 punta tutto sulla cronaca e il racconto della realtà. Dal 12 giugno torna Ore 14 di Milo Infante, questa volta però con un ciclo di quattro puntate in prima serata. Il programma di Rai 2, inoltre, a partire dal 3 giugno ritroverà anche la sua naturale collocazione pomeridiana (interrotta per un mese a causa del Giro d’Italia). Monica Setta guiderà due speciali di Donne al Bivio (24 giugno e 1 luglio).

Tra le novità più attese c’è infine Chi Può Batterci?, il format con Marco Liorni che torna su Rai 1 per tre prime serate a partire da sabato 7 giugno. In ogni puntata, un personaggio dello spettacolo sfida un "muro" di 101 concorrenti.

