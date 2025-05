Milo Infante, Ore 14 sparisce da Rai 2: stop lunghissimo, cosa succede A partire da oggi lunedì 12 maggio 2025 il rotocalco del daytime andrà in “pausa” per lungo tempo per fare spazio al Giro d’Italia: quando torna in onda

Milo Infante è costretto a fermarsi. Inizia oggi lunedì 12 maggio 2025, infatti, la lunga pausa di Ore 14, che a partire da questo pomeriggio non andrà in onda per lungo tempo. Il rotocalco del daytime pomeridiano di Rai 2 farà spazio al Giro d’Italia, iniziato lo scorso venerdì con la Grande Partenza da Durazzo, in Albania. Ore 14 tornerà regolarmente nel palinsesto il prossimo 2 giugno, giusto in tempo per i saluti, ma andrà in onda anche con quattro appuntamenti esclusivi in prima serata. Scopriamo tutti i dettagli.

Stop a Ore 14: perché Milo Infante non va in onda su Rai 2

Oggi lunedì 12 maggio 2025 Ore 14 non va in onda su Rai 2. A partire da oggi, infatti, il rotocalco condotto da Milo Infante si prenderà una lunghissima "pausa" per fare spazio agli appuntamenti quotidiani con il ciclismo e la 108esima edizione del Giro D’Italia. Ogni giorno ci sarà infatti la diretta di ogni tappa (con analisi e il "processo alla tappa") fino alle 17:55. Ore 14 tornerà invece in onda solo il prossimo 2 giugno, dopo quasi un mese di stop, per quelli che saranno gli ultimi appuntamenti stagionali.

"Questa è l’ultima puntata di Ore 14, ma non della stagione. Ore 14 torna a giugno, saremo in onda il lunedì 2 giugno" aveva annunciato Milo Infante, che al termine di questa lunga "pausa" forzata si potrà consolare con gli speciali in prima serata previsti proprio a giugno.

Gli appuntamenti in prima serata di Ore 14

Già sicuro della conferma per la stagione 2025/26 grazie a degli ottimi risultati in termini di ascolti, Ore 14 sbarcherà dunque anche nel prime time di Rai 2 per quattro appuntamenti. "Stiamo ancora decidendo il titolo ma non dovrebbe essere molto diverso, per noi Ore 14 è una sorta di marchio, di logo a cui teniamo, noi siamo affezionati perché siamo quelli di Ore 14" ha detto Milo Infante salutando e dando l’arrivederci al pubblico di Rai 2. Se questa sorta di esperimento dovesse funzionale, inoltre, non è da escludere che il programma possa raddoppiare stabilmente a partire dalla prossima stagione. Il primo degli appuntamenti in prima serata di Ore 14 andrà in onda giovedì 12 giugno, per evitare la concorrenza "di casa" di Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? su Rai 3.

