Manca sempre meno all’inizio di Reazione a Catena. Come da tradizione, il game show condotto da Pino Insegno prenderà il posto de L’Eredità di Marco Liorni il prossimo 8 giugno e terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate. Dopo la discussa riconferma al timone del programma, però, il conduttore deve fare già fronte alle prime polemiche. La Rai, infatti, è stata costretta a modificare il primo spot di Reazione a Catena andato in tv per placare l’ira del web. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Reazione a Catena, la nuova edizione è alle porte

Il prossimo 7 giugno Marco Liorni condurrà l’ultima puntata stagionale de L’Eredità nella fascia preserale di Rai 1 (e debutterà anche in prima serata alla guida di un nuovo programma) prima di lasciare il posto a Reazione a Catena – L’intesa vincente. Come ogni anno, infatti, sarà ‘staffetta’ tra i due amati game show e domenica 8 giugno 2025 partirà la 19esima edizione del programma condotto da Pino Insegno (alla sua seconda stagione consecutiva, dopo avere guidato il programma anche tra il 2010 e il 2013). Reazione a Catena terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per tutta l’estate ma, a contrario dello scorso anno, non proseguirà fino a fine anno e lascerà spazio al ritorno de L’Eredità già a settembre.

Lo spot della discordia: la polemica su Pino Insegno

Dopo i risultati altalenanti dell’ultima edizione (penalizzata da Olimpiadi, tennis e altri eventi) il ruolo di Pino Insegno alla conduzione di Reazione a Catena sembrava potesse essere in bilico, ‘minacciato’ dalle voci su Massimiliano Ossini, Flavio Montrucchio, Alessandro Greco o sul ritorno di Gabriele Corsi. Alla fine il "pupillo" della Rai meloniana è stato confermato, ma la sua nuova avventura al timone di Reazione a Catena non è iniziata nel migliore dei modi. Il primo spot della nuova edizione del game show circolato su Rai 1, infatti, ha fatto parecchio discutere. Il motivo? Insegno appare nei panni di vari personaggi (un addetto alla sicurezza, un cuoco, etc.), tra i cui un truccatore. Camicia rosa, foulard e tono effemminato: la scena – un po’ stereotipata – ha ovviamente indignato il web, che ha definito la pubblicità "direttamente dal 1996". La Rai ha così deciso di cambiare lo spot, rimpiazzandolo con un annuncio molto più "classico" di Pieno Insegno, che dà appuntamento al pubblico di Rai 1 direttamente dallo studio di Reazione a Catena.

