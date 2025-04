Enrico Mentana, voce 'rotta' e lacrime in diretta per Papa Francesco. Ma i social vanno all’attacco del direttore Il giornalista, nel corso del Tg La7 delle 20, non ha nascosto l'emozione durante la lettura del testamento di Bergoglio. Poi il ricordo memorabile sul Covid. Ecco i dettagli.

Il mondo intero si commuove, per la scomparsa di Papa Francesco. E non fa eccezione il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che ieri sera ha ricordato Bergoglio leggendo il suo testamento. Per poi condividere, con la voce rotta e un accenno di commozione, un momento iconico del papato di Francesco. Quando durante la Pasqua del Covid – era il 2020 – il Pontefice si mostrò al mondo (e all’Italia), in quei giorni chiuso in un terribile lockdown. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Enrico Mentana, lacrime durante il Tg La 7 per Papa Francesco

Nell’edizione delle 20, ieri sera, il direttore del Tg La 7 si è lasciato andare a un momento di commozione. Non ha resistito, infatti, Enrico Mentana, durante la lettura del testamento che Papa Francesco aveva redatto nel 2022. "Desidero che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della Resurrezione nella Basilica di Santa Maria Maggiore", ha recitato con la voce rotta Mentana, "il sepolcro deve essere nella terra, semplice, senza particolare decoro e con un’unica iscrizione: Franciscus".

Poi il giornalista si è interrotto. E con estrema lucidità ha commentato la sua stessa ‘performance’ davanti alle telecamere: "Queste le parole che non si possono leggere senza emozione del testamento del Papa". A seguire, Mentana ha anche voluto ricordare Jorge Mario Bergoglio andando a ripescare un aneddoto vecchio di qualche anno. Un momento iconico, quasi epocale. Che diede un senso (l’ennesimo) della portata rivoluzionaria del pontificato di Francesco.

"Ogni pontefice lascia con sé tanti ricordi", ha detto il direttore, "come fu il discorso della luna nel caso di Papa Giovanni. Per Papa Bergoglio, un ricordo fortissimo è stato il discorso fatto in silenzio, straordinario, nel momento più cupo del Covid, in un Venerdì Santo che nessuno dimenticherà".

La reazione social al video di Mentana

Purtroppo, sotto la notizia della commozione di Mentana, diffusa via social (anche) da Fanpage.it, decine di hater hanno scatenato le solite ‘litanie’. Ondate di odio, insomma, nonostante il delicato momento e la legittima emozione del direttore del Tg La 7. "Mamma mia che ipocrisia", ha scritto qualcuno con disprezzo, "che cavolo c’è da emozionarsi non lo capisco! Posso comprendere l’ammirazione e il dispiacere ma queste scenette di commozione le trovo veramente squallide".

E ancora: "Ipocrisia ai massimi livelli", "Falso come pochi". Anche se qualcuno, con spunto ironico notevole, ha saputo buttarla alla fine sul ridere. "È già pronto per la maratona-Conclave?", ha concluso infatti un utente. E in effetti, presto Mentana potrebbe ‘deliziarci’ con la solita diretta infinita, stavolta dedicata a un evento attesissimo come il Conclave.

