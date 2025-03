Selvaggia Lucarelli 'fulmina' Enrico Mentana (per sbaglio): accuse e frecciate, poi il lieto fine Duro scambio social tra la giornalista e il direttore del Tg La7 dopo lo show teatrale fuori controllo di Fabrizio Corona: scopri cosa è successo

Scontro social tra Selvaggia Lucarelli ed Enrico Mentana. Tra l’influencer e il direttore del TgLa7 ieri pomeriggio è andato in scena un botta e risposta via web in seguito allo show (contestatissimo) a teatro di Fabrizio Corona, in cui l’ex re dei paparazzi ha insultato pesantemente diversi vip tra cui la Lucarelli e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Quest’ultima per errore ha menzionato il TgLa7 tra le testate che avevano dato risalto allo spettacolo senza condannarlo. Da qui la reazione piccata del ‘Direttore’ a cui ha fatto seguito un rapido scambio di frecciate, terminato poi con un chiarimento.

Selvaggia Lucarelli vs Enrico Mentana, lo scontro social

Giovedì sera al teatro Nazionale di Milano Fabrizio Corona ha superato sé stesso, esibendosi in un one-man-show fatto di parolacce, allusioni volgari, offese sessiste e insulti rivolti a diversi personaggio famosi – da Fedez a Elodie – tra cui Selvaggia Lucarelli, riprodotta in una sagoma di cartone con cui Corona ha mimato un atto sessuale. "Questa roba qui è il frutto dello sdoganamento da parte della stampa e del pubblico di tutto quello che sta facendo questo personaggio fuori controllo", ha scritto giustamente piccata Selvaggia Lucarelli, che successivamente ha postato alcuni screenshot di testate che hanno riportato la notizia dello spettacolo di Corona senza però stigmatizzare l’accaduto. Tra gli esempi mostrati ai suoi fan c’è stato anche quello di La7, che – secondo quanto riportato dalla giudice di Ballando – ha definito lo spettacolo di Corona "un mix esplosivo di provocazione, sarcasmo e intrattenimento". "Hanno rilanciato il video (…) tessendo le lodi dello spettacolo. Complimenti Tg La7, Vergognatevi", è stato lo sfogo della Lucarelli, che però per errore ha taggato il profilo Instagram del telegiornale della rete di Cario (diretto da Enrico Mentana) anziché quello del sito di La7 su cui è apparso l’articolo in questione.

Le accuse e il chiarimento

Sentendosi chiamato in causa, Enrico Mentana è intervenuto a stretto giro sui social sottolineando l’errore: "Selvaggia Lucarelli invita il mio tg a vergognarsi per una vicenda della quale non si è mai occupato. Capisco lo stress, ma in questi casi almeno le scuse sarebbero doverose da parte sua". Da qui la contro replica della Lucarelli, che ha ammesso la svista lanciando però al tempo stesso una frecciata a Mentana, accusando velatamente il suo commento di sessismo: "Caro direttore, ho taggato il tg anziché La7. Bastava segnalarmelo e magari dirsi dispiaciuto perché il sito della ‘sua’ tv offre spazio a questo schifo, anziché fare il post parlando di mio ‘stress’ (perché si sa, noi donne siamo anche un po’ isteriche)". La tensione tra Selvaggia e Mentana, però, non è durata a lungo. Poco dopo, infatti, è stata la stessa influencer a informare i suoi fan del chiarimento avvenuto tra loro:

"Io ed Enrico Mentana ci siamo sentiti al telefono e ci siamo chiariti. Ho taggato per errore il tg de La7 (era il sito), lui ha provato a contattarmi ma aveva un mio vecchio numero. È stato molto affettuoso e non ci sono strascichi di alcun tipo".

In seguito al messaggio di pace postato da Selvaggia Lucarelli, Mentana ha cancellato il suo post, a dimostrazione che lo screzio esplodo tra loro è stato definitivamente risolto.

