Elodie, il mistero del video rimosso dai social: l'accusa di Levante Scontro (indiretto) sui social per le due cantanti: la pietra dello scandalo è, ancora una volta, l'ormai nota foto di Elodie senza veli.

Negli ultimi giorni si è molto discusso del post che Elodie ha condiviso sui social per lanciare il suo nuovo singolo, A Fari Spenti: nello scatto, la cantante compare completamente nuda, coperta soltanto dalla lunghissima chioma di capelli scuri. Come ci si poteva aspettare, la foto ha scatenato un’ondata di polemiche, tra chi l’ha criticata e chi invece sostiene il suo diritto a mostrarsi senza veli. Tra chi non sembra aver gradito lo scatto c’è una collega, Levante, che nella giornata di ieri ha pubblicato su Instagram un video in cui critica aspramente Elodie.

Levante contro Elodie: le sue parole

In realtà, nel suo video Levante non fa mai alcun nome. La cantante ha fatto un discorso generale, senza rivolgersi a qualcuno in particolare. Viste le sue parole, però, verrebbe spontaneo pensare che l’obiettivo della sua critica fosse proprio Elodie. "Quando delle persone molto esposte si pronunciano su temi importanti senza saperne poi granché, magari sentono davvero il desiderio di difendere una determinata categoria, ma non ne hanno le capacità linguistiche e neanche le conoscenze", ha detto Levante. "Il risultato, diciamo il rischio, p che seppur si voglia dare bene, si fa malissimo e si banalizza un tema". La cantante non ha dunque fatto alcun riferimento diretto alla collega, ma alcuni dettagli fanno pensare che si parli proprio di lei. Innanzitutto il fatto che il video sia stato successivamente rimosso da Instagram, probabilmente dopo aver ricevuto le critiche da parte dei fan di Elodie. E, ovviamente, a rendere piuttosto chiaro l’obiettivo del discorso di Levante sono le dichiarazioni rilasciate da Elodie negli scorsi giorni.

Le dichiarazioni di Elodie

Dopo aver pubblicato il tanto discusso scatto senza veli, infatti, Elodie si è difesa da chi l’ha criticata e accusata di sfruttare il proprio corpo per farsi pubblicità, svilendo così l’immagine della donna. Al contrario, la cantante ha affermato di essere "orgogliosamente femminista", e che le foto rappresentano per lei "Un manifesto politico e artistico. Sono una donna libera, che ha anche una vote. Siamo libere di scegliere come esprimerci e come utilizzare il nostro corpo: per me è arte, è libertà. Sono libera di usare il mio corpo come voglio, c’era bisogno di spogliarsi anche perché per le donne è stata un’estate molto dura con tante, troppe violenze". Il messaggio lanciato da Levante potrebbe dunque essere una critica nei confronti delle dichiarazioni di Elodie, che si professa femminista ma, secondo la collega, "senza saperne granché". Nessuna delle due artiste, per il momento, ha commentato la vicenda.

