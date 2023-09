Elodie senza veli su Instagram, lo scatto fa impazzire Andrea Delogu: “EloDea” La cantante ha postato una foto super sexy sui social per pubblicizzare l’uscita del suo ultimo singolo. Per lei valanga di commenti e complimenti dal web. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Un’altra mossa azzeccata, per Elodie. La bella cantante ex Amici, per pubblicizzare l’uscita del suo nuovo singolo, "A Fari Spenti", ha pensato bene di regalare ai suoi followers l’ennesima "chicca". Una foto in cui appare completamente nuda, coperta soltanto da lunghi capelli bagnati che le ricadono addosso fino alla vita. Il post, pubblicato su Instagram nelle scorse ore, ha ovviamente mandato in visibilio i fan dell’artista, con valanghe di commenti e complimenti che hanno intasato il suo profilo. E tra questi è apparso anche il commento della speaker di Radio 2 Andrea Delogu, incredula davanti alla bellezza di Elodie. Ecco i dettagli.

Il post senza veli di Elodie

Un’astuta mossa di marketing. Un bellissimo regalo per i fan. Comunque la si veda, l’ultimo post Instagram di Elodie è di quelli che non si dimenticano. La cantante regina delle hit ha infatti pubblicato uno scatto a dir poco provocante sul suo profilo social, lasciando (ancora una volta) senza parole la sua nutrita community di followers.

Lo ha fatto per pubblicizzare il suo nuovo singolo, intitolato "A Fari Spenti", che è uscito oggi su tutte le piattaforme streaming. Il lancio era stato preceduto da una serie di post studiati "ad hoc", e già aveva destato scalpore un breve video in cui Elodie emergeva dalle acque mostrando due occhi azzurro ghiaccio, magnetici e profondi. Ora la foto sexy – ultima in ordine di tempo – ha fatto definitivamente impazzire i fan.

Nell’immagine Instagram Elodie appare esattamente come mamma l’ha fatta: senza veli, con i lunghi capelli bagnati che le coprono il seno. Una posa provocante, ma a suo modo elegante, che ha scatenato commenti a valanga sotto il post. Tantissimi i complimenti, i messaggi di stupore, ma anche le frasi goliardiche e le battute un po’ spinte. Da "sei illegale" a "sei Madre Natura", passando per constatazioni altamente condivisibili del tipo "l’infarto c’è stato".

Ma il commento che più di tutti ha attirato l’attenzione è stato quello di una celebre collega "vip" e amica di Elodie, ovvero Andrea Delogu. La speaker di Radio 2 non ha saputo proprio trattenersi di fronte a tanta beltà, e sotto l’immagine super sexy della cantante romana ha lasciato il suo personale omaggio: "EloDea". L’inno definitivo alla nuova divinità pop della musica italiana.

Potrebbe interessarti anche