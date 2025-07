Elodie e Marracash, tam tam impazzito sul ritorno di fiamma. Andrea Iannone reagisce così I movimenti (o le assenze) sui social non passano inosservati, e dopo le voci di crisi tra Elodie e Iannone, lui fuga qualche dubbio con un video estemporaneo.

I fan se ne sono accorti da tempo che qualcosa tra Elodie e Andrea Iannone non torna. Nessuna foto recente insieme, nessuna interazione, vacanze separate e un silenzio che suona sospetto. Fin qui, potrebbero essere solo segnali di una coppia che vuole tenere per sé la propria vita privata. Ma il fatto che si torni a parlare insistentemente anche di Marracash, ex storico della cantante, rende tutto molto più interessante.

Elodie e Andrea Iannone: i segnali della distanza

Da oltre un mese Elodie e Iannone non compaiono più insieme. L’ultima volta risale al concerto di lei a San Siro, l’8 giugno. Poi, il nulla. Lei è partita con gli amici, ha condiviso foto sorridenti, look da spiaggia e backstage. Lui ha preferito concentrarsi sull’allenamento, pubblicando nelle storie video di corsa sotto la pioggia, come a voler spostare l’attenzione su altro. Una distanza evidente, che non viene smentita ma nemmeno affrontata. E questo basta, nel mondo dei social, per far partire le ipotesi più disparate. A complicare tutto, è spuntata anche una voce secondo cui Iannone avrebbe scoperto messaggi "Di troppo" sul telefono di Elodie. La soffiata è arrivata da Deianira Marzano, che ha fatto sapere che "Non si sono lasciati", ma intanto i segnali continuano ad accumularsi.

Il ritorno della vecchia canzone

A rendere tutto più interessante è stata una scelta musicale di Elodie durante il suo live a San Siro: ha cantato Niente canzoni d’amore, il brano di Marracash e Federica Abbate che nel 2020 aveva già reinterpretato nel suo album This is Elodie. Un brano molto legato alla sua storia con il rapper, al punto che il pubblico ha subito letto quel momento come un riferimento non casuale. Pochi giorni dopo, lo stesso Marracash ha deciso di portare sul palco la stessa canzone, facendo crescere il dubbio tra tutti i loro fan: semplice coincidenza o messaggi in codice tra due ex che non si sono mai davvero dimenticati?

La reazione di Iannone

Come spesso accade quando si parla di lui, Andrea Iannone ha scelto di non dire nulla. Nessuna risposta diretta, nessun post chiarificatore. Solo immagini di sport, corsa e pioggia, interpretati però da alcuni fan come una sorta di risposta muta, che però lascia trasparire più di quanto sembri. Per ora, nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato nulla. Ma il silenzio, a cui sembrano essersi recentemente abbonati i due innamorati, comincia a preoccupare i fan più affezionati, e a riaccendere le speranze di chi amava la coppia Elodie-Marracash.

