Elodie innamorata pazza di Andrea Iannone: "La storia più importante della mia vita". E spiega perchè Momento magico per la cantante: sul palco, sul set e anche e soprattutto a casa, dove il rapporto con il compagno va a gonfie vele. Ecco cosa ha rivelato

Elodie pare proprio non sbagliarne una, e il momento magico della sua carriera sembra non finire mai. Gli esordi nel talent Amici di Maria De Filippi, quando Emma Marrone sua coach si sgolava per spronarla a credere in se stessa e nel suo talento sono ormai lontanissimi e quella ragazza di strade ne ha fatta tanta, diventando una delle regine del pop italiano e ora anche una lanciatissima nuova attrice cinematografica. Solo qualche giorno fa l’abbiamo infatti vista sfilare niente meno che sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes, al fianco delle colleghe Matilda De Angelis e Valeria Golino per presentare il nuovo film di un autore importante come Mario Martone, "Fuori".

Giusto il tempo di prendersi gli applausi dei cinefili internazionali, che per Elodie è stato di nuovo il momento di preoccuparsi della promozione del suo nuovo album "Mi ami, mi odi". Proprio durante uno di questi appuntamenti promozionali poi, la cantante romana, ha svelato anche che questo momento magico di carriera, che sarà consacrato dal tour estivo negli stadi che la vedrà, tra l’altro, esibirsi a San Siro e allo Stadio Maradona di Napoli, viaggia parallelamente a una vita privata altrettanto luminosa e soddisfacente.

Ospite di un podcast di Radio Deejay infatti, Elodie è tornata di nuovo a parlare della sua relazione con il compagno Andrea Iannone, al suo fianco ormai da più di due anni e con cui, stando alle parole della cantante, tutto continua ad andare a gonfie vele e anzi di più, non potrebbe andare meglio.

Le parole di Elodie sul suo amore con Andrea Iannone non lasciano infatti spazio a dubbi. Il conduttore del podcast le chiede, con la curiosa premessa "Non per fare gossip", della sua vita sentimentale. "Possiamo dire, non per fare gossip, che la storia con Iannone, che salutiamo, è la più importante della tua vita?"

Ed Elodie ci mette un nano secondo a confermare questa affermazione che, d’altronde, aveva fatto già pubblicamente altrove altre volte. Risponde infatti la cantante: "Eh sì", conferma Elodie che poi va oltre, spiegando: "Ma perché è nata in un modo diverso da tutte le altre storie. Cioè, noi ci siamo visti e ci siamo appiccicati, basta. Sempre insieme". E aggiunge: "Lui è il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Ma noi ci facciamo un sacco di risate. Cioè, io sono me stessa al 100% con lui e non mi è mai successo".

