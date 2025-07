Elodie getta il concerto di Radio 105 nel caos: dito medio a due spettatori, lite e voci di rottura con Iannone La cantante perde la pazienza durante un’esibizione al Summer Festival, mentre si trova costretta a smentire coi fatti l’ennesimo gossip sulla sua vita privata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

C’è chi si volta dall’altra parte e tira dritto, e chi invece, se si sente provocato, reagisce senza pensarci troppo. Elodie probabilmente appartiene alla seconda categoria. Lo ha dimostrato ancora una volta dal palco del Summer Festival, durante l’evento di Radio 105 andato in scena a Comacchio. Mentre si esibiva, ha incrociato due persone nel pubblico che evidentemente l’hanno infastidita. E la risposta non si è fatta attendere: dito medio alzato in diretta, davanti a centinaia di persone, ma con un escamotage geniale. Il video è finito online nel giro di pochi minuti, diventando virale su TikTok, Instagram e Twitter.

Il dito medio di Elodie ai due uomini nel pubblico

Tutto è successo mentre cantava la sua super hit sanremese Due. Dal palco, Elodie ha puntato il dito (letteralmente) contro due uomini tra il pubblico, senza filtri. Poi, appena finita la canzone, si è sfogata così: "Se mi vedete un po’ così è perché volevo già litigare, perché io c’ho questo problema, che purtroppo mi piace litigare. C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, poi quello vicino, sono due tipi, uno con il cappello e l’altro invece è un po’ pelato. Non mi stanno troppo simpatici, vabbè sono cavolate andiamo avanti". Nessuno ha chiarito cosa sia successo di preciso, ma chi era presente racconta che i due uomini avrebbero rivolto commenti sgradevoli alla cantante, probabilmente durante l’esibizione. E lei ha reagito d’impulso, senza tentennare. Un gesto che ha diviso il pubblico: da un lato chi applaude la sua sincerità e il desiderio legittimo di difendersi personalmente, dall’altro chi ritiene che una reazione così non sia adatta al palco. Ma chi segue Elodie sa che non è tipo da passare sopra a certe cose. E stavolta non ha fatto eccezione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gossip inventato su Andrea Iannone

Nel frattempo, come se non bastasse il dito medio, Elodie è finita al centro dell’ennesimo "caso" social, stavolta legato alla sua storia con Andrea Iannone. Il motivo? Una teoria surreale nata su X, secondo cui lei e Marracash si sarebbero "dedicati" a distanza il brano Niente canzoni d’amore, lasciando intendere un possibile ritorno di fiamma e quindi la rottura con Iannone.

Il tutto è partito da un tweet di una ragazza qualsiasi: "Elodie si lascia con Iannone dopo che lei e Marracash si sono dedicati ‘Niente canzoni d’amore’ negli stadi a distanza". Solo la teoria di un fan che riflette sulle canzoni cantante dai due ex, l’8 giugno per Elodie, il 25 per Marracash, entrambe a San Siro. Il tweet ha preso piede e si è trasformato in voce di corridoio, fino ad arrivare sotto ai profili Instagram dei due diretti interessati, dove aumentano i commenti sulla presunta rottura. La verità è che sicuramente non c’è stata nessuna crisi. Anzi, si fanno più insistenti le voci secondo cui Iannone starebbe pensando seriamente a un passo importante: la proposta di matrimonio. Insomma, i due stanno ancora insieme, e pure bene. A mandare tutto in frantumi, almeno per ora, è solo l’ennesima montatura social. Nel giro di ventiquattr’ore Elodie si è ritrovata quindi al centro di due piccoli casi mediatici: uno reale e l’altro frutto della fantasia dei fan.

Potrebbe interessarti anche