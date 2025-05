Diletta Leotta rivede Can Yaman, “sfiorato l’incidente al party di Elodie": cosa è successo La conduttrice, durante il compleanno dell’amica cantante, ha incontrato il noto attore turco con il quale in passato ha avuto un flirt: scopriamo di più.

La cantante Elodie ha da poco spento 35 candeline, festeggiando in un ristorante e in un noto locale milanese lo scorso 5 maggio, in compagnia di parenti e tanti amici. Tra gli immancabili ospiti anche la grande amica Diletta Leotta, la quale nel corso del party si è inaspettatamente ritrovata davanti il suo ex. E non uno qualunque, ma il noto attore turco Can Yaman: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Party per il compleanno di Elodie: immancabile l’amica Diletta Leotta

L’iconica Elodie ha festeggiato il suo 35esimo compleanno organizzando prima una cena a Casa Giardino, ristorante molto noto di Milano, e poi un super party al Botox Matinée, un famosissimo locale in zona Lambrate. Tra gli invitati, ovviamente, non poteva mancare la grande amica Diletta Leotta che, per l’occasione, ha sfoggiato un mini dress giallo scintillante in linea con l’outfit della festeggiata: un mini dress in pizzo nero trasparente con piume e stringa frontale. Una serata all’insegna della musica, del divertimento e della buona compagnia, durante la quale Diletta Leotta ha però fatto un incontro inaspettato.

Diletta Leotta rivede Can Yaman: "Sfiorato l’incidente" al party di Elodie

"Durante la serata si è sfiorato l’incidente diplomatico", ha fatto sapere il noto settimanale Oggi parlando proprio del party di Elodie e, in particolare, dell’inaspettato incontro fatto dall’amica Diletta Leotta. La conduttrice si è infatti ritrovata al ristorante a pochi passi dal suo ex Can Yaman, noto attore turco. I due in passato hanno avuto una breve relazione facendo letteralmente sognare i fan. Storia che alla fine è sfociata però nel nulla più assoluto. Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e la Leotta si è letteralmente lasciata alle spalle l’attore creando una famiglia con il marito Loris Karius dal quale ha avuto la figlia Aria.

Il settimanale Oggi ha reso dunque noto questo particolare retroscena raccontando l’inaspettato incontro tra i due ex e "l’incidente diplomatico sfiorato". In realtà non sappiamo se a Can e Diletta abbia fatto piacere o meno rincontrarsi, ma l’unica certezza è che tra i due non vi è più alcun rapporto ormai da tempo, e le loro strade sono divise ormai da anni. Tutto questo ricordando sempre che, per due personaggi dello spettacolo come loro, non è certo difficile incontrarsi in giro per locali o ristoranti, soprattutto se si tratta dei più noti e popolari del capoluogo lombardo. Chissà quindi che, in futuro, non possa accadere di nuovo.

