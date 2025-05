Amici 24, Jurman fa a pezzi Trigno: “Vai a studiare”, il commento di fuoco dopo l’invito al concerto L’ex vocal coach del talent show di Maria De Filippi ha risposto senza troppi giri di parole alla proposta del cantante finalista della 24esima edizione

Non si sono ancora placate le tensioni tra Luca Jurman e TrigNo dopo Amici. L’ex insegnante del talent show di Maria De Filippi ha continuato a portare avanti la sua personale ‘crociata’ contro il programma durante l’anno, nel corso della 24esima edizione, prendendosela spesso e volentieri anche con il giovane cantante astigiano. Anche dopo la finalissima dello scorso 18 maggio – come detto – i due sono stati protagonisti di un botta e risposta con parole tutt’altro che al miele sui social. Scopriamo cosa si sono detti e tutti i dettagli.

Amici 24, TrigNo invita Luca Jurman a un suo concerto

La 24esima edizione di Amici si è chiusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria davanti a TrigNo, che si è aggiudicato la categoria canto grazie al secondo posto. Il cantante astigiano classe 2022 – Pietro Bagadentro all’anagrafe – è stato indubbiamente tra gli allievi più discussi dell’anno anche e soprattutto dopo essersi guadagnato un posto in finale, al contrario dell’amico Nicolò (eliminato a sorpresa in semifinale). TrigNo è stato tra i più criticati anche da Luca Jurman, che ormai da anni porta avanti una sorta di battaglia contro il talent show di Maria De Filippi, di cui in passato è stato insegnante di canto. Nel corso dell’anno il vocal coach non si è mai risparmiato critiche nei confronti del giovane cantante, preso di mira sui social anche dopo la finalissima: "Questo è il vincitore della categoria canto, una roba imbarazzante". TrigNo, tuttavia, aveva deciso di replicare senza alzare i toni, invitando semplicemente Jurman a un suo live per ricredersi: "Ti invito a un mio concerto" (con tanto di emoticon del cuore).

La risposta di Jurman: "Vai a studiare"

La replica di Luca Jurman – come anticipato – non si è fatta attendere. L’ex professore di Amici ha risposto al commento di TrigNo declinando l’invito senza fare complimenti (anzi) e si è sfogato: "Caro Pietro, con tutto il rispetto per te come persona, ti ringrazio ma mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l’anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi senza purtroppo un’evidente capacità canora sia tecnica che realmente interpretativa". Jurman ha poi proseguito: "Mi scrivi che mi inviti ad un tuo concerto, e dimmi, per fare cosa? Visto l’invito ti chiedo: per ascoltarti senza post produzione? Spero tu decida di studiare invece di fare prematuramente concerti, come purtroppo questo sistema malato vi ha portato a credere di potere davvero sostenere". Infine l’affondo: "Quando e se sarai pronto per tenere dei concerti e non degli show post talent, magari sviluppando davvero un talento musicale ancora non evidenziato… allora accetterò con piacere un tuo futuro invito. Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro di studiare e se credi nel tuo talento…di svilupparlo, chissà. Magari un giorno verrà alla luce. Buona fortuna".

