Nella puntata di Domenica In del 22 ottobre, in onda su Rai 1, Mara Venier è pronta a intervistare numerosi ospiti a partire da tre protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle: Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci, i quali raccontano l’inizio del loro percorso nel talent show condotto da Milly Carlucci, affiancati dagli opinionisti Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Simona Izzo. In studio anche Zucchero per presentare il docu-film Zucchero Sugar Fornaciari; Emma Marrone, protagonista di un’ampia intervista; Paola Turci che, oltre a parlare della sua vita privata e della carriera, si esibisce nel singolo Fatti bella per te, presentato al Festival di Sanremo nel 2017; e l’attrice Miriam Leone, incinta di 7 mesi e presto sul piccolo schermo nella serie TV I Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese e in uscita il 25 ottobre.

Il recap della puntata del 22 ottobre di Domenica In

In apertura Mara ringrazia tutti per gli auguri di compleanno – 73 anni compiuti il 20 ottobre scorso – rivelando di aver passato quel giorno a letto senza voce. Domenica In inizia con i protagonisti di Ballando con le Stelle, Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Con loro al centro del salotto anche Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Simona Izzo. Per prima cosa la Lucarelli annuncia che i prossimi ballerini per una notte saranno i Pooh. Ora prende parola Caprarica: "Indosso un abito di stile. Se mi fossi tolto l’abito avrei preso a ceffoni Mariotto che ieri sera ci ha dato zero. Lui usa la paletta come uno scettro per decidere chi vive e chi muore. Ma siamo ancora vivi, siamo ancora qui." Mara svela: "Mi piaci molto quando ti togli il vestito!" Di Mammucari viene detto che ancora sembra non aver capito di essere un concorrente: "Pensa di essere Fiorello a Sanremo, un po’ conduttore, un po’ intrattenitore, un po’ giudice." Tocca ai video dedicati a Rosanna Lambertucci, che commenta: "Il pubblico ha veramente esultato, quando sono andata al voto ero abbastanza fiduciosa. Una volta visto lo zero di Mariotto, ho avuto la sensazione che fosse colpa della postura. Ho questo difetto, di chiudermi. Ma quello zero mi ha stimolata. Da ieri sera sto dritta come una spada, non avrò più paura delle emozioni. Mi hai dato il pungiglione." Rosanna si mette a ballare in mezzo al palco una salsa per dimostrare il miglioramento nella postura, e Selvaggia dice: "Sembri la matta del paese: un po’ devi essere disinvolta, un po’ calmati."

Si parla di Ricky Tognazzi e poi del ruolo di Simona Izzo a Ballando: "Io faccio la moglie gelosa. Noi ironizziamo sempre sul nostro rapporto, è quello che ci tiene legati. Adesso devo inventarmi un’altra cosa, ma un’ideuccia già ce l’ho. Non te la posso dire, è un colpo di scena". Il marito svela: "La sua presenza è una costante della mia vita. Mi fa piacere averla accanto, è un sostegno vero. Come la gelosia, che io trovo una rottura di balle. Lei è gelosa davvero". Simona ammette: "Lui ne ha di retroattive che io non ho, è meno sincero di me. Io sono gelosa del presente e del futuro, lui del passato. Penso che perda tempo a esserlo." Tognazzi dice che la moglie è gelosa anche del passato, e nel mentre Mara interviene: "Molto bene, poi ne parlate a casa tra di voi." Ma la Izzo aggiunge: "Non sono gelosa del suo passato. Io e la sua ex moglie, quando parliamo, diciamo che abbiamo un nemico in comune, Ricky". Mara replica: "Guarda che io c’ero quarant’anni fa quando gli davi la caccia, ti accompagnavo io. Ora piangono gli altri!" A Domenica In vengono proposte tutte le esibizione di sabato 21 ottobre e Mariotto racconta il motivo per cui a Simona Ventura ha dato 8 e non un voto più alto: "Quella tuta era inguardabile". La Venier gli fa notare che non dovrebbe giudicare l’aspetto dei ballerini, ma Mariotto ribatte: "Non posso farne a meno." Mara regala un mazzo di fiori che aveva ricevuto per il suo compleanno alla moglie di Caprarica per i loro 23 anni di matrimonio, gli stessi festeggiati dalla conduttrice e suo marito Nicola.

Il dolore di Emma Marrone

La seconda spite è Emma Marrone, pronta a raccontarsi e a presentare il suo nuovo disco Souvenir, contenente i suoi inediti, tra cui Mezzo Mondo, cantato dall’artista in diretta. "Essere un’artista significa essere fortunata perché ho realizzato i miei sogni da bambina. È importante avere obiettivi nella vita, serve a non perdersi", dichiara l’ospite. Si passa a parlare della morte del padre di Emma, Rosario, e mentre spiega il suo rapporto con l’uomo al pubblico dagli occhi le scendono lacrime: "La perdita e soprattutto l’ultimo anno accanto a lui malato di Leucemia mi hanno tolto il respiro. Vedere il mio eroe diventare sempre più piccolo e sofferente e sentirmi inerme… Mi ha fatto tanto male vederlo così. Mio padre era la mia rockstar, il mio migliore amico. Fortunatamente non dovevo dirgli niente, perché in casa mia il non detto non è mai esistito. Gli ho promesso tante cose e le sto realizzando. Non è passato un giorno in cui non gli abbia detto ‘ti amo’ e ‘buonanotte papà’. Ci siamo sempre detti tutto." La cantante fa un appello: "Andate sul sito di ADMO e diventate donatori. Più ce ne sono e più è facile cercare nei registri e salvare vite."

Emma racconta di quando si è fermata per sistemare questioni burocratiche e stare vicino alla famiglia dopo la morte del padre: "Mi sono fermata per un periodo perché ho sentito la responsabilità di sorella maggiore e il mio obiettivo principale era far stare bene mamma e mio fratello Francesco. Eravamo i magnifici 4, ora siamo i magnifici 3. Ad un certo punto ci siamo detti che ognuno doveva riprendere in mano la propria vita. Una volta che ho messo a posto tutti, ho pensato a me. Nel momento di dolore ho realizzato il nuovo disco. A me non è mai stato regalato niente, posso dirlo." La conduttrice le dice:"Ora ti meriti ciò che ti è dovuto." Emma chiede: "Un fidanzato?" Mara continua: "Sì, perché ti fa schifo l’idea?" L’ospite ammette: "No, non si butta via niente", e poi afferma di sentirsi ormai una donna completa, di bastare a sé stessa.

Paola Turci, dopo anni di assenza dal programma, entra in studio per raccontarsi: "Credo di essere una persona empatica. Sono stata molto severa e critica con me stessa perché ero molto insicura. Io ero un po’ il Calimero di casa, la musica faceva tutto per me. Ogni volta che entro in uno studio televisivo mi chiedo: ‘Ma perché sto davanti alle telecamere?’ Io amo la musica. Se mi fai cantare in qualsiasi situazione sto bene. La mia grande sicurezza è dentro la musica, il canto, l’interpretazione e la scrittura." E poi il messaggio della sorella, la quale si sofferma sul matrimonio dell’artista con Francesca Pascale mentre parla della sua felicità.

Paola Turci e Francesca Pascale

Dopo un videomessaggio da parte della sorella, la Turci ammette: "Io vedo la bellezza che c’è dentro di lei. Vi confesso che della mia storia d’amore io non avevo parlato con nessuno, neanche con la mia famiglia. La persona che mi faceva più paura era proprio mia sorella, non perché avesse delle idee diverse dalle mie, ma perché non sapeva. Poi invece ho scoperto che lo aveva capito, anche perché era già un anno che frequentavo la mia attuale moglie. Lei è meravigliosa, ma il suo passato è tanta roba. Io ho rispetto massimo e totale, però del passato, come tutte le persone, voglio sapere pochissimo. A mia sorella non ho detto nulla, l’ha visto sul giornale. L’ha scoperto quando ci hanno paparazzato. Ero molto dispiaciuta che l’avesse saputo in questo modo, ma è colpa mia perché non sono riuscita a dirglielo, e lei si è dimostrata la persona che è, una meraviglia. Non gliel’ho detto perché penso da sempre che le mie storie siano solo mie. Non sono una persona che racconta la sua vita privata davanti a tutti, anche qui con te devo immaginare di essere a casa tua o in un bar per aprirmi. È totalmente naturale vivere l’amore, ma è stato un mio problema quello di preservare la mia storia, di tenerlo per me in modo da viverlo completamente. Perché la società non ha mai accettato la diversità, anche se adesso finalmente qualcosa si sta muovendo in tal senso. Voglio dire che prima c’era solo la famiglia tradizionale, quella canonica, e ora ci si sta rendendo conto che esistono famiglie, esiste l’amore". Mara interagisce: "Del resto non ci importa più di tanto. Vorrei vivere in un mondo in cui non ci sono definizioni. Esiste solo l’amore: si ama e si sceglie chi amare. Bisogna vivere così. La famiglia si costruisce solo dove c’è amore".

Infine, Paola Turci si sofferma sul matrimonio e il rapporto con la moglie dopo aver visto un video riguardante il giorno delle nozze e la felicità della coppia: "Noi non avevamo preparato niente. È venuto fuori il giorno prima, perché pensavo che sarebbe rimasto tutto riservato e invece due giorni prima dell’evento è successo che la notizia è uscita sui giornali. Ci stavamo preparando da due mesi, non da anni. Francesca è la persona che ho amato di più nella vita, la prima donna. Quando l’ho vista la prima volta ho pensato: ‘È bellissima’. Io avevo un modello, però adesso il mio modello è soltanto lei. Quando mi dicono ‘lesbica’, ‘bisex’, ‘etero’ non mi interessa. Probabilmente sono tutto questo, ma a me piace solo lei. Che vuol dire? C’è una definizione? Sono innamorata dell’amore. È una persona sveglia, intelligente, ipersensibile e dolce, ma anche fumantina da brava napoletana. Litighiamo tanto, ma poco dopo passa tutto. Per me Francesca è un punto di riferimento. Noi siamo molto indipendenti, sappiamo che il rapporto simbiotico è abbastanza pericoloso. Se ti appoggi a una persona poi rischi di cadere. Eppure in lei riconosco la famiglia, il mio mondo. Io la sposerei ogni 2 luglio."

La depressione di Zucchero

Raggiunge il salotto di Mara Venier Zucchero Fornaciari che racconta il periodo più buio della sua vita – la depressione dopo il divorzio dalla sua ex moglie – e il ritorno alla luce: "La malinconia rimane per tutta la vita, ci sono abituato e ci convivo, basta che non si trasformi in depressione. Quando arrivò quel brutto momento ero perso, ma stranamente, proprio mentre ero all’inferno, sono capitate le cose più importanti dal punto di vista lavorativo. In quell’occasione mi ero ritirato in una casetta di legno sul mare e non volevo più fare nulla, una situazione durata dal ’90 al ’95 a causa della separazione da mia moglie. Non sapevo più dove stare, dov’era casa mia. Gli amici mi sono stati molto vicino, in particolare uno, e poi mi sono dovuto ricostruire piano piano. Ho trovato un rudere di un vecchio mulino in collina e ho cominciato a ristrutturarlo. Mi ero imposto di avere almeno una piccola gioia per 10 minuti al giorno, perché era un massacro cerebrale e del cuore tutto il tempo, ma alla fine ne sono uscito, mi ha reso più forte. Dopo due anni stavo meglio. Ero così depresso che l’idea di stare meglio mi spaventava."

