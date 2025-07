Gabriel Garko in ospedale, la foto in sedia a rotelle allarma i fan. Cosa gli è successo L’attore ha avuto un incidente durante le riprese sul set della nuova fiction targata Mediaset ‘Colpa dei sensi’: “Non mollo, Tornerò più forte di prima”

Brutto infortunio per Gabriele Garko. Impegnato sul set della nuova fiction di Canale 5 Colpa dei sensi a Roma, infatti, l’attore ha avuto un incidente durante le riprese. Come raccontato da lui stesso sui social (dove ha pubblicato una foto in sedia a rotelle), Garko è stato costretto a raggiungere una clinica privata dopo essersi fatto male. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Gabriel Garko in ospedale: incidente sul set, cos’è successo

Al fianco di Anna Safroncik, Gabriel Garko è tra i protagonisti della nuova fiction targata Mediaset Colpa dei sensi, diretta da Simona Izzo insieme al marito Ricky Tognazzi. Nel corso delle riprese a Roma, però, l’attore è stato vittima di uno sfortunato incidente. A documentare l’accaduto è stato lo stesso Garko, che in mattinata ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto in ospedale dove lo si può vedere su una sedia a rotelle a causa del brutto infortunio. Prima aveva diffuso anche un video in barella, poi direttamente dall’ospedale aumentando la preoccupazione tra i fan, successivamente sincerati dalle parole dell’attore sul web.

"Infortunio sul set. Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda" ha scritto Gabriel Garko sui social, ringraziando sia il personale medio della clinica privata dove ha ricevuto le cure sia il team e i registi con i quali stava lavorando sul set di Colpa dei sensi: "Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone Cinematografica (casa di produzione della serie, ndr) per l’affetto e il supporto, a Mediaset, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per l’aiuto costante".

La promessa di Garko e il futuro della serie Colpa dei sensi

L’attore non si è perso d’animo e ha promesso di tornare sul set della nuova serie di Canale 5 il prima possibile: "Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre Colpa dei sensi". Nella nuova fiction Mediaset Garko intepreta il protagonista Davide, un uomo tornato ad Ancona (dove ritroverà anche la sua ex fidanzata Laura, interpretata da Anna Safroncik) in cerca della verità sulla sua famiglia; il padre è stato infatti accusato di avere ucciso la moglie, ma la verità potrebbe essere diversa da quello che sembra e le indagini potrebbero finalmente scagionarlo.

