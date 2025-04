Domenica In, Mara Venier si commuove con Claudia Koll: “Mi vuoi trovare un marito?”. Poi ‘scivola’ sull’outing di Anna Lou Castoldi Nella puntata del 20 aprile, non mancano risate, emozioni e qualche lacrima con Venier, Argento e Anna Lou, Frassica e il 'Baffo': cosa è successo a Pasqua

Nella nuova puntata di Domenica In, in onda su Rai Uno il giorno di Pasqua, domenica 20 aprile 2025, Mara Venier intervista Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, Claudia Koll divisa tra arte e fede, e Carmen Russo, reduce dal successo ottenuto a Ne Vedremo delle Belle, dove ha ottenuto il secondo posto in classifica. In studio non mancano Nino Frassica e Roberto Da Crema, che si racconta tra televendite e dolori. Ecco cosa è successo durante la puntata del 20 aprile di Domenica In.

Domenica In, puntata 20 aprile 2025: cosa è successo a Pasqua da Mara Venier

I primi ospiti di Mara Venier, dopo la frecciata a Silvia Toffanin e Verissimo, sono Asia Argento e la figlia Anna Lou, vista di recente a Ballando con le Stelle in veste di concorrente. La conduttrice chiede ad Asia Argento che tipo di madre sia e lei ammette: "Sono una mamma attenta, presente", e Anna Lou conferma: "Non mi mette ansia". Asia aggiunge: "Si pensa che i figli siano un’estensione di noi stessi ma non è così, io l’ho sempre lasciata scegliere ciò che voleva. I figli hanno una loro vita, hanno un loro potere superiore, io per lei posso essere un esempio e spero di essere il migliore esempio possibile per lei". Anna Lou conferma ancora una volta le parole della madre: "Mamma mi lascia molto libera, lei vuole il mio bene. A lei basta sapere che io sto bene e sono felice. Ma se vede qualcosa di strano, magari, non fa entrare in casa quella persona". A questo punto interviene la madre: "Io controllo", e Mara Venier confessa: "Io con mia figlia facevo cose terribili che non posso dirti", per poi raccontare di quando una sera la figlia è uscita con un ragazzo e dalla finestra le ha urlato: "Mi raccomando, alle 11 a casa, altrimenti ti taglio i capelli!" Ma Asia Argento afferma di aver capito che, così facendo, "si peggiora la situazione" e i figli cominciano a nascondere tutto.

Poi Mara Venier fa una piccola gaffe sulla vita privata di Anna Lou, che da oltre due anni ha fatto coming out dichiarando pubblicamente il suo orientamento sessuale: "Hai il moroso?", domanda la conduttrice di Domenica In. L’ex concorrente di Ballando con le stelle, dopo qualche secondo di imbarazzo, risposta: "Eh… Ho una ragazza, sono innamorata. Sì abbastanza, cioè molto innamorata". E arriva anche la ‘benedizione’ di mamma Asia: "È una brava ragazza". Mara Venier esclama: "Ah, che meraviglia!", e poco dopo manda i suoi saluti e gli auguri di buona Pasqua a Sofia, mentre Anna Lou racconta il loro primo incontro: "Con Sofia ci siamo conosciute a una festa, e poi ci siamo scritte per un po’ e viste qualche volta prima di metterci insieme".

Si prosegue l’intervista parlando della relazione nata tempo addietro tra Asia Argento e Morgan, padre di Anna Lou: "Era un bel ragazzo, Morgan era geniale. Ci stimolavamo tanto a vicenda, ci divertivamo un sacco e litigavamo spesso. Eravamo due ragazzi diversi da tutti e ci spalleggiavamo per crescere in maniera artistica, abbiamo vissuto un bell’amore davvero". La figlia Anna Lou aggiunge: "Sono molto fiera di avere due genitori così unici, hanno due personalità molto forti e a volte possono risultare pesanti ma anche io so esserlo. Sono davvero fiera di loro, di come mi hanno cresciuta". Si passa all’infanzia di Asia Argento tra i set: "Sono cresciuta, ma una parte di me è rimasta bambina. Forse non sono mai cresciuta, io ho saltato il liceo, i primi amori, sono diventata adulta a 17 anni", e Anna Lou la fa emozionare: "Mantieni in te quella purezza d’animo che hanno i bambini".

Parlando, poi, dei traumi della vita, Asia Argento ammette: "Io, grazie a lei e mio figlio Nico, mi sono ripresa, ma so che Anna Lou ha sentito questo mio dolore. I figli sentono. Quando fai finta di stare bene e invece stai morendo dentro, da mamma fai un disservizio". La figlia racconta che nei momenti peggiori "ci stavamo vicine a vicenda, ho cercato di darle tutto l’amore che avevo. Mi dispiaceva vederla così, stavamo vicine fisicamente, dormivamo insieme", e poi svela che da piccola – come adesso – era "molto riflessiva": "Fin da piccola formulavo pensieri molto esistenziali, di una certa profondità emotiva, che a quell’età non erano tanto normali ma mi hanno portata ad avere la consapevolezza che ho adesso. Parlavo con i miei amici immaginari, con tutti". Mara Venier, colpita dalle sue parole, rivela: "‘Con i tuoi amici immaginari’ è meraviglioso, è una cosa che mi appartiene un po’. Allora non sono solo io la matta, meno male! Gli amici immaginari li avevo anche io. Magari riesci a parlare poco con le persone che ti stanno vicino nei momenti difficili e allora parli con qualcuno che non c’è e ti apri ancora di più… Non è follia?!". "No, sono come angeli" dice la Argento, che dichiara di aver avuto a sua volta ‘amici immaginari‘. Subito dopo Anna Lou racconta il suo rapporto attuale col padre Morgan: "Con papà ci vediamo, se vado a Milano a suonare mi fermo qualche giorno in più per stare con lui. Gli voglio bene. Ovviamente non ci vediamo tutti i giorni".

Per quanto riguarda l’esperienza a Ballando con le Stelle, dice: "All’inizio ero terrorizzata, non era il mio mondo, ma poi mi ha dato un sacco di sicurezza. Ho avuto solo 24 ore per pensarci perché mancava poco all’inizio e ne ho parlato con mamma", la quale confida che è stata "una sua scelta voluta. Lei era portatissima, un talento innato, piglia e porta a casa". E Anna Lou spiega: "Il segreto è stato viverla con un po’ di distacco emotivo, senza prendermi troppo sul serio. Ora mi sento meno insicura, questa esperienza mi ha cambiata". Asia Argento concorda con lei: "Io l’ho vista molto più sicura di sé". Grazie alla popolarità raggiunta con Ballando, Anna Lou viene spesso riconosciuta per le strade, ma c’è una cosa che non riesce proprio a comprendere: "Quando mi chiedono le foto, mi spaventano, non trovo un senso nel fare i selfie. Se mi fermano e chiacchieriamo un po’ mi piace, perché mi porto a casa qualcosa di positivo, diventa uno scambio, ma se vogliono fare la foto senza nemmeno conoscere il mio nome mi sento a disagio. Comunque le foto le faccio. Già avevo un po’ di ansia sociale".

"Con i miei figli mi sciolgo, ma con il mondo esterno sto sempre attenta, mi sembra ancora pericoloso" ammette Asia Argento, che poi parla del rapporto con la madre Daria Nicolodi, scomparsa nel 2020, e con il papà, affermando inoltre di non riuscire a fidarsi degli altri: "Io penso di avere provato tanta rabbia quando lei è morta per non sentire il mio dolore, ma, adesso, ho fatto pace con tante cose. Mi manca avere una persona su cui contare e con cui condividere i successi e le problematiche dei miei figli e della mia vita. Questa persona mi manca, perché con mio padre non ho un rapporto stretto, lui è molto più vicino a mia sorella. Mamma mi ha dato una mano a crescere i miei figli. Mi manca la sua voce, non essere riuscita pienamente a perdonarla in vita e a farmi perdonare, a capire che anche io, col mio carattere, avevo fatto dei casini e l’avevo fatta preoccupare e soffrire, sono stata molto egoista. E ora è troppo tardi, però mi manca e mi si stringe la gola nel dirtelo. Mi fa soffrire il fatto di non riuscire a fidarmi delle persone, penso sia dovuto ai numerosi tradimenti avuti nella mia vita. Questo mondo corre troppo veloce e le persone cambiano. Vorrei solo un po’ più di fermezza e chiarezza in ogni ambito della vita, non solo nell’amicizia e nell’amore. Con papà siamo stati compagni di lavoro, lui era la persona a cui chiedevo consigli sul lavoro. Ma sai cosa c’è? Che non mi devo aspettare nulla e questo mi rende felice, serena, sapere di non dovermi aspettare niente da mio padre".

Claudia Koll a Domenica In

Claudia Koll presenta il libro Qualcosa di me e parla della sua fede: "Dopo aver incontrato Dio, le relazioni si sono sviluppate in maniera diversa, la mia vita è ricca di amicizie con cui condividere la mia vite. Per me, l’arte è un modo di comunicare, conoscere la vita, entrare i comunicazione con l’altro. L’artista lavora per donare al pubblico. Io sono una cristiana convertita, non una suora laica come si vocifera. Le persone devono comprendere che la fede non è questione di suore o sacerdoti, ma una questione personale, una relazione con Dio alla quale siamo chiamati tutti. Noi cristiani siamo chiamati a scoprire cosa vuol dire appartenere a Cristo. C‘è un significato molto profondo dentro ognuno di noi. Nel mio percorso spirituale ho compreso che Dio è padre di tutti gli uomini. Sono felice di poter dare voce alla bellezza di Dio, perché quando c’è ed entra nella vita di una persona, la illumina. Credo di avere un dono e un talento artistico reso più fine proprio dalla presenza di Dio che migliora tutto".

Poi la lettera consegnata a Papa Giovanni Paolo II di nascosto: "Il Papa lesse la lettera e mi benedì. La mia associazione è nata per aiutare la gente a stare meglio, quella resurrezione che io ho vissuto nell’incontro con Dio che in questi anni mi ha lavorato e forgiato e lo sta facendo ancora adesso. Il sentire la grandezza dell’amore di Dio, la sua fedeltà, il voler bene all’uomo, la sua benevolenza, mi spinge ad essere così con gli altri, incoraggiandoli a vivere e a lottare per stare meglio: dai malati terminali sono passata ai bambini malati di leucemia e ai poveri in Africa e ora ai senzatetto, faccio il tifo per loro, vorrei che ritrovassero la loro dignità". Con queste ultime parole, Claudia Koll fa commuovere Mara Venier prima di raccontare di aver passato la notte in ospedale perché il figlio si è fatto male: "Sono stata all’ospedale con mio figlio che si è fratturato un dito questa notte. Non ho una visione romantica della vita, faccio i conti anche con le fatiche e le sofferenze, io vivo intensamente la vita".

A questo punto arriva la domanda immancabile: "C’è posto per un compagno di vita? Voglio sapere se sei fidanzata o no" dice la Venier. "Ognuno di noi porta delle ferite nel cuore sull’affettività, soprattutto dopo una serie di esperienze. Dio non cura le ferite tutte insieme, ma piano piano trasforma tutto quello che si era invecchiato, ammaccato, arrugginito. Questa estate dovevo leggere il cantico dei cantici e la biblista doveva spiegarne le immagini, ecco io in quella esperienza ho percepito l’amore, ho sentito freschezza, un amore libero, intenso, profondo, ma soggetto a un cambiamento importante, una crescita". La conduttrice però la interrompe: "Ma tu questo amore ce l’hai o non ce l’hai?", e la Koll, dopo averle gentilmente chiesto di lasciarle finire il discorso, conclude: "Il mio cuore è capace di amare e non ho nessuna difficoltà a vivere questo amore, io non ho chiusure". Subito dopo, stupita, domanda alla Venier: "Mi vuoi trovare un marito?"

Carmen Russo da Mara Venier a Domenica In

Dopo l’esperienza a Ne Vedremo delle Belle, Carmen Russo ritrova Mara Venier a Domenica In e si racconta tra carriera e vita privata. Dopo aver detto di essere stata "molto corteggiata" durante il suo percorso verso il successo, la Russo ascolta un videomessaggio di Lino Banfi, dove si augura di vederla presto di persona e augura a tutti Buona Pasqua. L’ospite ringrazia e poi commenta: "Ogni tanto si lasciava andare con qualche complimento", e aggiunge: "Enzo Paolo è un po’ geloso, lo è sempre stato e qualche battibecco c’è stato. Lui accetta che mi facciano i complimenti, sa che non c’è un dopo, ma che sia geloso di me dopo 42 anni mi lusinga. Alain Delon ci provava con me, ma al mio fianco c’era sempre il mio compagno. Alla fine, siamo rimasti amici negli anni, era un gentleman". E il rapporto con Enzo Paolo? "All’inizio ci siamo divertiti come pazzi, era un flirt estivo, poi la storia è diventata seria. Noi non ci rendiamo ancora conto che sono passati tutti questi anni" sottolinea la showgirl.

Si passa a parlare della figlia Maria, avuta dopo una serie di difficoltà: "Maria è la vita, ricordo solo gli ultimi 12 anni, della vita prima di lei ho pochi ricordi. Ho sofferto molto perché la volevo, la desideravo tanto. La vita vera ce la sta facendo vivere Maria. Alla fine ce l’abbiamo fatto, è stata una gravidanza bellissima, desiderata, amata e siamo felici". Subito dopo entra in studio proprio la figlia Maria che, diversamente dai genitori, non ama il ballo ("All’inizio non l’abbiamo presa bene" ammette la Russo), ma in compenso da due anni pratica il tennis e da quest’anno gioca a calcio, oltre a suonare la batteria.

Nino Frassica e Roberto Da Crema a Domenica In

Nino Frassica è a Domenica In per promuovere Festivallo, il programma che dal 29 aprile 2025 condurrà in seconda serata su Rai 2 e che prevede tanta musica. Sul nuovo format però non si sbilancia, preferisce parlare di altro, come le esperienze in radio e a Quelli della notte grazie a Renzo Arbore: "Di tanto in tanto lasciavo dei messaggi a Renzo Arbore, cercavo di non essere scocciante, fino a quando non gli ho lasciato il mio numero di telefono. Arbore mi telefonò e mi disse: ‘Se per caso passi da Roma, vieni a trovarmi. Ecco, l’indomani passai per caso da Roma. In Quelli della notte si faceva una comicità vera, che vale ancora oggi. Era grottesca, pura, per questo divertiva. Il pubblico ci aspettava fuori dagli studi e io non mi capacitavo del motivo, ricevevamo davvero tanto affetto. La legge di Renzo era improvvisare, lui ci passava la palla e noi ogni tanto facevamo gol. Arbore è stato la rivoluzione perché non voleva saper niente dei miei sketch, voleva avere una reazione naturale al mio umorismo". Parlando del Festival di Sanremo, Nino Frassica dice: "Come co-conduttore mi sono trovato bene. Ho sempre seguito il Festival di Sanremo. Io non guardo, ascolto. Amo la musica, quella che sanno tutti, che cantano le persone".

Da Mara Venier anche Roberto Da Crema

Roberto Da Crema, il ‘Baffo’ delle televendite, è visibilmente emozionato quando raggiunge Mara Venier al centro dello studio: "Mi commuovo perché ho un grande difetto: sembro pronto a spaccare il mondo ma in realtà non spacco niente (si riferisce al modo in cui faceva le televendite: urlando, ndr)" confessa l’uomo, che ringrazia ripetutamente la conduttrice per averlo invitato, sottolineando scherzosamente "dopo 40 anni". L’ospite, poi, racconta dei suoi problemi con il gioco d’azzardo che lo hanno portato a perdere tutti i soldi in suo possesso: "Oggi, se mi dicono di giocare una schedina non lo faccio, perché ho superato quel momento difficile dopo le parole di mia figlia. Una sera mi mette in un angolo e mi dice: ‘Papà, non preoccuparti, tu fai tante cose, hai sbagliato e vedrai che ce la fai se non giochi più. Ricominciamo da capo’. Quella cosa mi ha salvato. Mi ha fatto firmare la diffida in tutti i casinò d’Italia e all’estero. Dopo tre giorni, è tornata a casa e mi ha detto: ‘Ora ricominciamo’. Grazie a lei non sono andato più a giocare".

Roberto da Crema si sofferma sull’infarto che l’ha colpito qualche tempo fa: "La butto sul ridere: ho il record degli stent italiani, ne ho dieci e spero funzionino tutti. Adesso lavoro, vado in ufficio al mattino, faccio le telepromozioni per l’azienda dei miei figli e vado a pesca". Dai dolori si impara, se si crede sempre in una rivincita, qualcosa arriva. Ma se non ci credi non arriva nulla". Infine, sottolinea: "Dai dolori si impara, se si crede sempre in una rivincita, qualcosa arriva. Ma se non ci credi non arriva nulla", e poi fa una televendita particolare che conclude dicendo "La speranza ce l’avete tutti, coltivatela!"

