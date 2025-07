Domenica In, Mara Venier dà del 'bugiardo' a Gianni Morandi e Zanicchi fa un appello: "Così la morte è certa" Nella puntata ridotta del Best Of non mancano emozioni e commozione, ma anche qualche sana risata: cosa è successo con Morandi e Zanicchi tra i siparietti

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Puntata ridotta per il Best Of di Domenica In del 13 luglio 2025 su Rai Uno: Mara Venier chiude alle 15:40 circa per lasciare spazio alla replica di Una Voce per Padre Pio, serata di beneficenza da lei condotta in prima serata qualche settimana fa. Ma anche oggi l’errore si ripete: come la scorsa settimana, vengono riproposte interviste già (ri)viste nei Best Of precedenti. Stiamo parlando della chiacchiere in libertà fatte con Gianni Morandi, Simona Ventura e Giovanni Terzi e Iva Zanicchi. Ecco cosa è successo nella puntata di domenica 13 luglio su Rai Uno (essendo repliche di repliche, vi riportiamo i momenti salienti).

Domenica In, puntata 13 luglio 2025: cosa è successo

Il primo ospite del Best Of di Domenica In è Gianni Morandi e Mara Venier sottolinea subito: "Quanti anni sono che ti invito e non sei mai venuto in studio!", ma l’ospite ribatte: "Non mi è mai arrivata una richiesta ufficiale, nessuno mi ha mai chiamato", e la conduttrice, ridendo, commenta: "Che bugiardo!". L’artista comincia a raccontarsi partendo dal fatto che con la conduttrice avevano fatto una serie televisiva insieme, La voce nel cuore, chiedendo poi "Possiamo dirlo che era su Canale 5?": "Vabbè, diciamolo" aggiunge. La Venier, la prima a nominare Mediaset in questo caso, risponde: "E certo, perché non dirlo? Era su Canale 5! Se l’avesse proposto la Rai, noi lo avremmo fatto per la Rai." A inizio puntata, inoltre, la conduttrice dice al suo ospite: "È arrivato il vestito? Giusto in tempo!" A tal proposito, Morandi spiega: "Ci eravamo scordati il vestito. Io mi sono guardato ed ero in mutande. Ho pensato: ‘Non posso mica andare così.’ Allora è partita subito una macchina velocissima della Rai e sono andati a prenderlo."

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A questo punto la conduttrice mostra un video dedicato all’ospite in cui sentiamo le parole di Vincenzo Mollica: "Ha fatto un ritratto incredibile e commovente – dice il cantante – Sono passati tanti anni, non pensiamoci troppo. Adesso, a 80, è tutto in discesa, vediamo da dove veniamo. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato, che ci sono stati, e quindi tutto quello che viene dopo è un di più." Poi Morandi racconta dei primi passi nella musica, della sua insegnante di canto che ha convinto i suoi genitori a portarlo con sé alle serate dove si esibiva e di quando ha conosciuto Lucio Dalla. Non manca inoltre di parlare del padre: "Mio padre diceva sempre che il successo dura poco e io gli rispondevo che avrei fatto un altro disco, ma lui continuava a dire che poteva essere l’ultimo. Mi diceva di mettere da parte i soldi per le tasse che arriveranno."

In seguito, Mara Venier si commuove vendendo l’amore del pubblico in studio nei confronti di Gianni Morandi: "Mi emoziono, forse perché vedo che anche tu sei emozionato." Subito dopo gli anni di buio, quelli in cui la sua carriera da cantante subisce una brusca battuta d’arresto perché erano cambiati i tempi: poi torna a fare musica grazie a Mogol.

Simona Ventura e Giovanni Terzi a Domenica In

La puntata continua con l’intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi, il quale parla dell’arresto (poi assolto per "non aver commesso il fatto") e di Ballando con le Stelle, dove ha vissuto un momento difficile: "Ricordo il momento in cui a Ballando ne ho parlato. L’autrice che mi seguiva mi ha fatto una domanda: ‘Ma tu se rivedi quel ragazzo che è stato arrestato a 29 anni, cosa pensi? Sono esploso in un pianto pazzesco. Lì mi è cascato il mondo addosso, perché ho visto quel ragazzo che aveva paura di aver deluso suo padre. A lui tenevo tantissimo. Di quel pezzo lì, in cui ero andato ‘fuori’, non hanno fatto vedere nulla, mi hanno tutelato, per evitare di trasmettere una fragilità che volevo nascondere ai miei figli".

Poi Simona Ventura commenta le parole del marito: "Ti senti in colpa e responsabile per la famiglia. Quando vai in carcere da innocente, non solo c’è il male della persona, ma si sgretolano le famiglie. Si ammalano i genitori… È un tale dolore per i genitori che ti crescono… e a lui è rimasta questa ferita, tutti abbiamo dei dolori e bisognerebbe buttarli fuori per allontanarli, viverli come se fossero qualcosa di esterno".

Iva Zanicchi da Mara Venier

Si passa all’intervista di Iva Zanicchi che, dopo aver visto una clip a lei dedicata, parla del marito Fausto Pinna, venuto a mancare lo scorso agosto: "Mi hai fatto vedere tutta la mia vita, chiudendo con l’amore della mia vita. Fausto è scomparso l’anno scorso, ma non vogliamo parlare di malinconie, tristezze… Lui è sempre dentro il mio cuore. Chi ha perso il proprio compagno, marito lo sa: è una presenza che ti accompagna per sempre. Lui è sempre vicino a me, e in questo momento ti direbbe: ‘Che gnocca la Mara!’ Ti ammirava, soprattutto come donna, però eri il suo ideale: quando era con me pensava a te chiaramente, però va bene, dai".

La Zanicchi ammette di vivere ogni tanto qualche momento di malinconia e fa un appello importante ai telespettatori: "Da quando è mancato Pippi mi viene un po’ di tristezza. Mi metto sul divano, mi sistemo i cuscini… e i miei due cani mi ‘saltano addosso’. Uno mi fa i massaggi alla schiena per mandare via l’altro dal divano. Lì mi passa la malinconia, sono beata. Non vale la pena essere troppo tristi, bisogna restare attivi. Non lasciatevi andare, perché così la morte è certa, tenetevi su. La vita è sorprendente. Tra un po’… sarei pronta a innamorarmi di nuovo, ma non pensare al sesso Mara, parlo di amore spirituale".

Potrebbe interessarti anche