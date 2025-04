Mara Venier graffia anche a Pasqua: la frecciata a Silvia Toffanin durante Domenica In La conduttrice di Domenica In ha aperto la puntata pasquale con una frecciatina alla concorrenza: ecco cosa ha detto

CONDIVIDI

Mara Venier non si ferma mai. E mentre gran parte dei programmi della tv italiana si ferma in concomitanza del periodo pasquale, la conduttrice veneta anche oggi è regolarmente in video con una nuova puntata di Domenica In, rigorosamente in diretta su Rai 1.

Mara Venier, la frecciata inaspettata a Domenica In

Nella puntata pasquale di Domenica In, in onda oggi 20 aprile 2025, Mara Venier ha sottolineato la sua presenza in video nonostante il giorno festivo, una cosa che per lei non è certo una novità: ""La mia prima domenica in era il 1993-1994 e sono ancora qua. E ogni volta che è capitato Pasqua di domenica io dicevo una poesia di Pasqua e sono 30 anni che la dico", ha detto zia Mara, per poi recitare una breve poesia in dialetto veneto: "Xe Pasqua, xe pasqua, che caro che go’, se magna fugassa, se beve cocò (in italiano: "È Pasqua, è Pasqua, che piacere che ho, si mangia focaccia, si bevono le uova"). Dopo l’intro ironica, Mara Venier ha poi lanciato quella che a molti è sembrata una frecciatina alla concorrenza: "A tra poco con tanti ospiti ma tanti, tanti, tanti. E siamo in diretta noi eh". Con chi ce l’aveva? Ovviamente Venier non ha fatto nomi, ma il riferimento potrebbe essere rivolto a Silvia Toffanin e al suo Verissimo che anche questa domenica sarà rivale dell’ultima parte di Domenica In (va in onda dalle 16). Lo show di Canale 5, in generale, non è mai trasmesso in presa diretta, ma durante questo week end Mediaset manderà in onda le repliche delle interviste più belle dell’edizione 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mara Venier il tenero gesto per i suoi collaboratori

Oltre alla ‘pizzicata’ alla concorrenza, Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In con un gesto di tenerezza verso due collaboratori del programma. Subito dopo l’inizio della puntata, infatti, la conduttrice ha chiamato davanti alle telecamere l’ispettore di studio Walter e poi la sua sarta Maria Pira, entrambi alle prese con momento di difficoltà di un genitore. "Il papà di Walter è in ospedale, ci sta guardando. Lo vogliamo salutare, mandargli un grande abbraccio"", ha detto Mara. Per poi aggiungere: "Papà si chiama Giorgio. Signor Giorgio si rimetta presto le vogliamo bene". Poi è stato il turno di Maria Pia, la sarta personale della conduttrice: "Il papà di Maria Pia che ci sta guardando, lei è la mia sarta, non sta benissimo. Papà Carlo grazie, lei mi manda sempre i saluti, si rimetta presto. Ha una figlia meravigliosa".

Potrebbe interessarti anche