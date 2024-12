Domenica In, Venier lancia frecciata a Siani: "Non me lo hai mai chiesto", poi Pellegrini punge (ancora) Angelo Madonia Nella puntata del 15 dicembre Mara Venier risponde a tono a Siani e fa un appello per Ivana Spagna, mentre l'ex nuotatrice ricorda il percorso a Ballando

Siamo giunti alla quattordicesima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai Uno il 15 dicembre 2024, e tanti sono gli ospiti in studio intervistati dalla conduttrice. Tra questi, Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani presentano il film Io e te dobbiamo parlare, mentre Federica Pellegrini, accompagnata dal suo nuovo maestro di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca, torna a parlare di Angelo Madonia e Lino Baffi racconta il parto della nipote Virginia, che lo ha reso bisnonno proprio nel giorno dell’onomastico della sua amata defunta moglie Lucia. Infine, non manca uno spazio musicale con Ivana Spagna che fa un bilancio della propria vita. Ecco cosa è successo durante la puntata del 15 dicembre di Domenica In.

Domenica In, puntata 15 dicembre 2024: cosa è successo

A Domenica In Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani presentano il film Io e te dobbiamo parlare, ma il regista e attore napoletano cambia subito discorso puntando su un’altra uscita importante nelle sale italiane, ovvero la pellicola di Ferzan Ozpetec, Diamanti, che vede nel cast anche Mara Venier. Siani, infatti, dichiara: "Il 19 esce anche un film che si intitola Diamanti…", e Pieraccioni, sconsolato, si alza in piedi e ribatte: "Lo sapevo…". Poi il comico napoletano dà il via a un siparietto in cui se la prende con Mara Venier: "Tu mi hai fatto una cattiveria a fare il film di Ferzan!", e la conduttrice si difende con una frecciata: "Ma non lo volevo fare, e poi scusa, tu mi hai mai chiamata? Sono 30 anni che ci conosciamo e siamo amici ma non mi hai mai proposto la parte in un film! Allora che vuoi?" Siani risponde con una battuta: "Ogni volta che ti chiamavo mi rispondeva Ferzan e mi diceva che eri irraggiungibile!" Mara Venier ride e poi dice: "Ma siete venuti qui a promuovere il film di Ferzan? Non era mai accaduto nella storia!"

A questo punto Alessandro Siani fa firmare alla conduttrice un finto contratto: "Se mi date carta e penna, io e Leonardo vogliamo fare firmare un contratto a Mara per il prossimo film". Lei ci mette la firma, ma Leonardo Pieraccioni le fa notare: "Mi sa che non hai letto la clausola: c’è anche un programma in prima serata con Ceccherini!". Mara Venier, stando al gioco, ribatte: "No, quello no, me lo dovete risparmiare!" Poi Leonardo Pieraccioni racconta com’è Siani sul set: "Ha i suoi tempi. Di solito ci si alza, trucca e prepara e alle 9 si inizia, invece a quell’ora vedi lui che parla con la gente, si rilassa… ha un suo sistema. Io invece sono puntuale". Siani ribatte: "Lui non ha voglia di fare niente: vuole finire presto sul set e andare subito via". Non mancano le battute su Mara Venier e il presunto cambio di atteggiamento da quando è entrata nel cast del film Diamanti. In particolare, viene preso di mira il suo modo di appoggiare il piede a terra: "Io l’anno prossimo non ti porto Babbo Natale, ti porto il David di Donatello!", scherza Siani.

Arriva anche il ricordo di Pino Daniele da parte di Alessandro Siani: "Ho sentito anche quest’anno l’esigenza di inserire un pezzo di Pino nel film. Ad Ancona, mentre giravamo una scena, c’era questo tramonto meraviglioso e mi è venuto in mente un suo brano. Lui riusciva a capire le persone, amava la gente e quindi riusciva a interpretare i loro sogni e renderli reali. Il problema è che il passato ci sembra sempre migliore, ci ricorda quello che eravamo e che non dobbiamo dimenticare di essere". Infine, la Venier, Pieraccioni e Siani cantano in studio e il comico fiorentino fa un appello a Carlo Conti: "Pigliaci tutti e quattro a Sanremo, anche Ferzan!", e Siani ironizza: "I Ricchi e Poveri!" Dopo aver salutato i suoi ospiti, Mara Venier vive un momento di difficoltà perché non sa bene cosa deve fare: "Adesso andiamo in pubblicità! No? Che si fa? Eh, se non mi dite niente… Allora andiamo in pubblicità! Ah, no?" Poi, finalmente, scatta il cosiddetto ‘nero’.

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca a Domenica In

Dopo la performance di ieri sera a Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini è pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera: "Due settimane tostissime, di prove. È bello vedere quanto alla fine questo nostro lavoro venga fuori. Questa di Ballando era più una sfida con me stessa, sentivo che una piccola parte di me aveva voglia di esprimersi in un’altra maniera. Dopo 10 puntate, questa nuova espressione è arrivata come volevo io, ed è la prima volta che, rivedendomi, mi sono piaciuta. Qualche cedimento l’ho avuto, ma adesso c’è Pasquale e dobbiamo resistere solo un’altra settimana!" Per quanto riguardo Angelo Madonia e quanto accaduto durante l’ultima puntata che li aveva visti sul palco di Ballando con le Stelle insieme, la Pellegrini dice: "Ho vissuto un po’ di disagio perché non c’entravo niente. Non parlare della coppia ma di altro mi ha creato disagio. Io la frase di Selvaggia l’ho vissuta come una battuta per rompere il ghiaccio tra lei e Angelo Madonia. Quello che forse mi ha fatto più male è sentirgli dire che non era la sua competizione, perché questo programma si fa in squadra, a coppie, quindi mi ero detta: ‘Abbiamo passato due mesi a fare cosa?’. Io sono una persona molto sincera, e posso dirti che non ci siamo mai chiariti. Mi aspettavo che da parte di Angelo ci fosse un avvicinamento il giorno dopo la puntata e invece non c’è mai stato nemmeno un messaggio diretto, e io sono abituata ad avere rapporti one to one".

Mara Venier mostra una clip in cui compaiono tutti gli amori di Federica Pellegrini, dal nuoto alla nascita della figlia Matilde, e lei commenta: "Il nuoto è l’amore della mia vita, ma tutto cambia e arrivano altri tipi di amore. Quando ho lasciato il nuoto, ho avuto quei due o tre giorni che mi alzavo e facevo il borsone per l’allenamento… Resettare completamente tutto è difficile, anche psicologicamente, poi la vita mi ha portato a sviluppare altre passioni. In questi 3 anni non mi sono mai fermata: con Matteo ci siamo sposati, abbiamo una figlia, siamo partiti per un viaggio di 42 giorni… Ho avuto la fortuna di non dover rincorrere un lavoro. Sono grata alla mia vita, con tutti i sacrifici che ho fatto, mi dà modo di stare con mia figlia. Ho un marito che non è geloso per niente e mi sono detta: ‘Ballando è l’occasione giusta’. Invece zero, non è geloso, anzi è fiero di me".

Poi l’attenzione passa sulla storia d’amore tra la Pellegrini e il marito Matteo Giunta: "Io uscivo da una storia lunga e un po’ complicata, quindi sei sempre in un limbo, non sai se è finita. Il rapporto tra allenatore e atleta è sacro, quindi quando ho capito di provare dei sentimenti per Matteo ho avuto paura di rovinare il rapporto professionale, e lui aveva più timore di me. Lui è una persona molto più seria di me, infatti ci ho messo tanto tempo a conquistarlo. Poi mi ha detto di essersi lasciato andare quando ha capito che era una cosa molto importante anche per lui. È stato incredibile perché siamo riusciti a mantenere il segreto fino alle Olimpiadi, per un anno e mezzo: io lo portavo con me in piscina nel bagagliaio della macchina. Dopo lo abbiamo detto, ma era il segreto di Pulcinella, perché la squadra lo sapeva. All’inizio avevamo paura di rovinare gli equilibri".

Si parla anche della nascita di Matilde e del parto complesso: "È stato un parto difficilissimo, ho voluto farne uno naturale, ma il travaglio è durato 48 ore. Ho fatto l’epidurale, ma la spinta era molto indietro. Quindi mi hanno dovuto fare un cesario d’urgenza."

Lino Banfi e Ivana Spagna da Mara Venier a Domenica In

Arriva in studio anche Lino Banfi, diventato bisnonno lo scorso 13 dicembre: "Questo parto di Virginia, mia nipote, un parto assistito, doveva avvenire tra un mesetto, durante il periodo della Befana. Invece questa professionista mi ha detto che bisognava anticipare di due o tre settimane. Virginia viene ricoverata il giorno 10 o 11 dicembre, e io mi dicevo: ‘Speriamo che nasca il giorno di Santa Lucia‘. La mattina dell’onomastico di mia moglie io e Walter siamo andati a farle gli auguri e, appena aperta la porta della sua tomba, è arrivata una chiamata: ‘È nata adesso’. Qualcosa c’è nell’aria, le cose si innescano tra di loro, ci sono delle connessioni… Quindi la nipotina si chiama Matilde Lucia". Lino Banfi, ricordando la moglie Lucia, il giorno del loro matrimonio e la promessa a lei fatta per le nozze d’oro, poi mantenuta dall’attore nel 2012, riesce a far piangere anche Mara Venier.

Ivana Spagna entra in studio e racconta: "Certe cose non sono facili da ricordare ma parlano di affetto ed è giusto portarle con sé. Se alcune cose me le sono dimenticate, altre restano lì, soprattutto quelle legate ai miei genitori". Mara Venier mostra un video e l’ultima immagine commuove la Spagna: "Le foto sono come le canzoni, perché in un attimo rivivi tutto. Dopo 4 mesi da quella foto, mio padre non c’era più. Le mie sono lacrime d’amore, non di disperazione". Come spesso accade dalla Venier, l’ospite fa un bilancio della sua vita ora che sta per compiere i 70 anni: "La mia vita è stata piena d’amore, ho sofferto tanto anche se non lo do a vedere, ma è stata lunga, non mi sarei mai aspettata di avere questo regalo: mia madre è morta a 66 anni, mio padre a 68, arrivare a 70 anni non me lo sarei mai immaginato. Mi è stato dato amore e mi è stato tolto. Se vedo che tutti stanno bene intorno a me, sono la donna più felice del mondo". Poi chiede al Signore di farle trovare un veterinario che sia un po’ più di un amico, "visto che a Natale succedono i miracoli", e Mara Venier le chiede: "Ma come fidanzato? Un avvocato lo buttiamo via? ". Lei spiega: "Un avvocato l’ho già avuto, un veterinario mi darebbe una mano pazzesca, perché due o tre volte a settimana sono proprio dal veterinario". Mara Venier quindi fa un appello: "Allora veterinario cercasi per Ivana Spagna sui 70 anni, ma anche più giovane va bene". E l’ospite aggiunge: "Deve amare gli animali e vivere in zone vicine. Mi bastano le cenette insieme, però anche le visite settimanali ai gatti".

