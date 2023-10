De Martino ritrova il sorriso dopo Belen: “Grato alla vita”. Compleanno speciale, con chi era Il popolare conduttore ha festeggiato oggi i suoi 34 anni, condividendo sui social una tenera foto del figlio Santiago. Sembra ormai superato il trauma della separazione dalla showgirl.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Stefano De Martino può finalmente festeggiare. Oggi il conduttore ha compiuto 34 anni, e dopo un’estate a dir poco tribolata, si è concesso una meritata giornata di festeggiamenti. Una gioia che ha voluto condividere anche con i fan, postando sulle sue storie Instagram una foto davvero tenera. Sul suo profilo, il ballerino di Torre Annunziata ha infatti mostrato un primissimo piano del figlio Santiago, insieme al quale ha passato questa giornata speciale. E ad accompagnare lo scatto, una didascalia che dimostra quel che conta davvero, oggi, nella vita da papà single di Stefano. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino, il compleanno speciale insieme a Santiago

Oggi, martedì 3 ottobre, è un giorno speciale per Stefano De Martino. Il popolare conduttore Rai ha infatti compiuto 34 anni, e ha voluto festeggiare questo importante traguardo senza troppi clamori, circondandosi delle persone che davvero ama. In primis, quindi, il figlio Santiago, che Stefano ha avuto dalla relazione ormai naufragata con Belen Rodriguez.

Come noto, gli ultimi mesi sono stati un vero calvario, sia per De Martino che per Belen. I due erano tornati insieme dopo una lunga pausa, ma la relazione non ha retto, e all’inizio dell’estate si sono nuovamente separati. Ma se Belen ha superato lo sconforto gettandosi subito tra le braccia di un altro uomo, Elio Lorenzoni, Stefano (tra l’altro accusato dalle malelingue di averla tradita) ha preferito rimanere solo. Certo, ultimamente qualcuno lo ha accostato a una nuova fiamma, ma a quanto ci è dato sapere il cuore del ballerino, al momento, batte solo per una persona: il figlio Santiago.

Ecco spiegata, dunque, la foto che Stefano De Martino ha postato questa mattina su Instagram per augurarsi buon compleanno. Nell’immagine appare il volto sorridente del piccolo Santiago, capelli lunghi e capellino all’indietro. E sotto, nella didascalia, alcune parole tenerissime che hanno commosso il web. "Oggi compio 34 anni, ho tanti motivi per essere grato alla vita ogni giorno. Il primo della lista è in questa foto". E in effetti, Stefano aveva già raccontato del suo speciale rapporto col figlio a Francesca Fagnani, nella recente intervista rilasciata a "Belve".

"Lo sguardo di mio figlio è la cosa che più mi commuove", aveva ammesso De Martino in tv. "Soprattutto quando lo rimprovero: quel suo sguardo mi accompagna per giorni". Per lui, il conduttore sta cercando di essere un padre all’altezza, "simile a quello che ho avuto". E insieme a lui vuole condividere i traguardi che più contano, nella vita. Come questo 34esimo compleanno. Da papà single. Ma decisamente felice.

Potrebbe interessarti anche