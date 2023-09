Stefano De Martino, gli scatti con la nuova fiamma: "Fanno gli amici, non vogliono correre" Il conduttore è stato paparazzato in compagnia di Martina Trivelli: la loro storia procederebbe a gonfie vele, anche se non vogliono bruciare le tappe.

All’indomani della tanto discussa, anche se piuttosto edulcorata, intervista a Belve, Stefano De Martino è tornato al centro del gossip dopo essere stato paparazzato in compagnia della sua nuova fidanzata, Martina Trivelli. Anche se, per il momento, sembra che parlare di fidanzata sia eccessivo: secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, i due stanno ancora portando avanti la loro conoscenza, e hanno tutte le intenzioni di procedere passo per passo con la loro storia, senza bruciare le tappe.

Stefano De Martino paparazzato con Martina Trivelli

Questo è quanto si apprende dal servizio fotografico pubblicato dal settimanale Chi, secondo il quale "La storia con Martina è fresca, i due si devono ancora conoscere e gli impegni e gli ostacoli sono tanti. Ma, a 33 anni, si può essere ancora spensierati e concedere una chance al destino, al fascino di una donna che è un universo da scoprire". Sembra dunque che Stefano De Martino sia pronto per una nuova relazione dopo la burrascosa fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez e, nonostante si tratti ancora soltanto di una conoscenza, non ha voluto nascondersi, uscendo allo scoperto in compagnia di Martina Trivelli. Il conduttore di Rai 2 è stato infatti visto per le vie di Milano insieme alla ragazza, di cui non si conosce nulla se non il fatto che non appartiene al mondo dello spettacolo. Stando a quanto si può vedere dagli scatti rubati al ballerino, quest’ultimo sarebbe andato a prendere la ragazza al lavoro, per poi uscire con lei per un aperitivo e successivamente per una cena. Alla fine della serata, De Martino l’ha riaccompagnata a casa, ma non è salito insieme a lei. C’è chi parla di un gesto di galanteria, ma anche chi sospetta che non l’abbia fatto perché sapeva di essere seguito dai paparazzi. In ogni caso, secondo Chi il conduttore di Stasera tutto è possibile avrebbe deciso di andarci piano: "L’ha salutata come fosse un amico, nemmeno un bacio. Entrambi non vogliono correre. Ma è chiaro che questa volta non è solo Belen ad aver messo alle spalle la sua storia con Stefano".

Stefano De Martino a Belve

Nel frattempo, in molti si aspettavano che Stefano De Martino rilasciasse qualche dichiarazione scottante nella sua intervista a Belve, andata in onda ieri sera. Tuttavia, Francesca Fagnani è sembrata, con lui, meno graffiante di quanto ci si aspettasse, e le sue domande sembravano essere piuttosto edulcorate. Sulla fine della relazione con Belen Rodriguez, De Martino non ha dunque raccontato nulla di mai sentito prima: "La rottura. Quale delle tante? Non ci sono rotture felici. Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre. Ma ci si fa l’abitudine, nel mio caso il callo. Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusiva sei sentimenti".

