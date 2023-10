Patty Pravo stasera a Belve: "Ho provato le droghe, altri non lo ammettono" La cantante si apre completamente con Francesca Fagnani, parlando dell'assunzione di droghe, del rapporto con gli ex mariti e delle presunte bugie alla Vanoni

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Tornano per la seconda puntata della stagione, dopo il boom della prima, le interviste della giornalista Francesca Fagnani, che con il suo atteggiamento talvolta irriverente, ma sempre molto oculato, si dedicherà a delle chiacchiere con tutti i nuovi ospiti della puntata, cercando di abbattere le loro barriere evitando qualsiasi filtro. Prosegue la carrellata di super ospiti del primo appuntamento, facendo entrare in studio Patty Pravo, Raoul Bova ed Emanuele Filiberto. Per lo spazio dedicato alla comicità troviamo Vincenzo De Lucia, nonché Caterina Guzzanti con lo stand-up della serata. Faranno il loro ingresso anche le Eterobasiche. Tutto in onda come sempre questo martedì 3 ottobre, alle 21:20 su Rai 2, nonché su RaiPlay. A far discutere, in particolar modo, è stata la controversa intervista di Patty Pravo, vediamo qualche anticipazione di ciò che lei e la Fagnani si diranno in puntata.

Patty Pravo e le droghe: cosa ha detto a Belve

Parlando delle droghe, Fagnani chiede se Patty Pravo le ha provate tutte e la cantante risponde tranquillamente: "Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?". La conduttrice a quel punto cerca di incalzare la cantante: "Sono più timidi a dirlo?". Patty Pravo risponde senza esitazioni: "Non perché sono timidi, non lo dicono proprio". La giornalista continua indagando: "Parla degli anni’70 o anche di oggi?". La cantante ammette: "In generale". Poi Fagnani incuriosita chiede che effetti provochino sulla mente, lì l’artista spiega: "Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molto vitalità".

I mariti e le bugie

La conversazione si sposta poi sui tanti amori della cantante, che con molta ironia risponde alla domanda scherzosa della Fagnani, che chiede l’elenco dei suoi ex mariti, facendo un po’ di fatica a ricordare tutti e cinque i matrimoni. La conduttrice non si da per vinta e vuole sapere se attualmente sia rimasta in buoni rapporti con ognuno di loro, Patty Pravo qui è più sfuggente e dice solo: "Beh, quasi con tutti". Più aperta appare invece quando si parla della sua carriera da giovane, anzi giovanissima. La giornalista era interessata a sapere se la cantante avesse sofferto la notorietà che la travolse, lei spiega: "Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero". Fagnani chiede conferma: "Intende che gestissero i soldi?", alla risposta affermativa dell’artista prosegue: "L’hanno anche un po’ fregata?" Patty Pravo non ha dubbi: "Certo, e non solo loro". Spazio anche per la collega Ornella Vanoni, che la Fagnani ricorda perché disse che Patty Pravo racconta delle balle stupende, lei ribatte: "Ma sai, Ornella dice queste cose perché si diverte" Fagnani va dritta al punto: "Ma la Vanoni dice che non è vero che ha fatto la transoceanica". Quindi la cantante risponde: "Ma certo che è vero, perché dovrei raccontare una cazzata del genere?".

