Elena Sofia Ricci, frecciata a Nancy Brilli dopo il tradimento con l'ex: “Perdono ma non dimentico” Elena Sofia Ricci, condurrà la cerimonia dei David di Donatello, con Mika e, in un'intervista, ha parlato anche del suo rapporto con l'ex amica Nancy Brilli.

In vista della cerimonia dei David di Donatello, che condurrà con Mika, e che si terrà mercoledì 7 maggio 2025, Elena Sofia Ricci ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera, in cui ha raccontato di essere grata alla televisione che le ha dato popolarità. In effetti, non ha tutti i torti: è uno dei pilastri del cinema italiano e, sta vivendo anche un momento d’oro. Infatti, l’attrice è protagonista del film Un altro piccolo favore, uscito su Prime Video il 1° maggio, e presto sarà su Rai 1 con un nuovo film su Teresa Battaglia. Ma, durante l’intervista, ha parlato anche del valore del perdono, sentimento vissuto in prima persona, dopo il tradimento dell’ex marito con l’amica e attrice Nancy Brilli. Vediamo tutti i dettagli.

Elena Sofia Ricci e il tradimento del marito con Nancy Brilli

Nel corso dell’intervista al Corriere Della Sera, l’acclamata e apprezzatissima attrice di successo, Elena Sofia Ricci, è tornata a parlare del caso di cronaca che l’ha vista coinvolta in prima persona. L’ex volto de I Cesaroni, ha raccontato il dolore vissuto per il tradimento dell’ex marito, Luca Damiani, con l’amica e attrice Nancy Brilli. Durante un’intervista a Belve con Francesca Fagnani, ha rivelato che Nancy, mentre aveva una relazione con Damiani, si confidava con lei sui propri problemi sentimentali. "E intanto lei piangeva sulla mia spalla", ha detto Ricci, sottolineando come il tradimento fosse aggravato dalla falsità della situazione. "Poi mi ha chiesto scusa, eravamo giovani, di errori ne facciamo tutti. Certo perdonare è più facile che dimenticare e io perdono ma non dimentico", ha aggiunto.

Il dolore non derivava tanto dalla relazione in sé, quanto dal doppio gioco dell’amica: "Non tanto che lei avesse una relazione con mio marito, è umano, ci può stare. Quello che mi è dispiaciuto è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla. Io ero in crisi con mio marito, lei era in crisi con il suo ex. Ha fatto tutto questo teatro e poi andava da mio marito. Mi ha fatto male la cena, il teatro". Nonostante il tempo passato, Elena Sofia Ricci non ha dimenticato, anche se ha lasciato alle spalle quel periodo della sua vita.

Il ‘mea culpa’ di Nancy Brilli, le scuse e la vendetta di Elena Sofia Ricci

A Belve, Nancy Brilli ha raccontato che la sua relazione con Damiani era iniziata quando il matrimonio con Elena Sofia Ricci era già in crisi. Ha precisato: "Io ed Elena Sofia non eravamo migliori amiche", sottolineando che il loro legame era stato sopravvalutato dal pubblico. Ha inoltre ammesso di averle fatto del male e ha dichiarato: "Le ho chiesto scusa". Elena Sofia Ricci ha confermato: "Non siamo amiche, ma abbiamo chiarito". Ricci ha poi ricordato un episodio curioso: mentre si preparava per il ruolo di suor Angela in Che Dio Ci Aiuti, ha visto un’intervista in cui Nancy Brilli diceva di voler interpretare una suora. "E io, tutta vestita da suora, ho fatto: "Tiè, beccati questa. Tu mi hai fregato il marito e io ti ho fregato la parte"".

