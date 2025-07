Isola dei Famosi, dramma sfiorato per Loredana Cannata, social sconvolti: "Mi si è fermato il cuore" Il pubblico sul web avrebbe voluto che la naufraga vincesse, soprattutto dopo aver rischiato la vita: "Dopo quello che ha subito meritava di vincere".

La 19esima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria a sorpresa di Cristina Plevani. L’ex numero uno del primo Grande Fratello è riuscita ad avere la meglio al televoto finale (49,71%) contro Mario Adinolfi (secondo) e Jey Lillo, rispettivamente con il 25,27 e il 25,02% dei voti del pubblico a casa. Un successo inaspettato per Cristina dato anche anche dai nostri sondaggi il più amato dai telespettatori sembrava essere Omar Fantini, che invece è uscito al secondo televoto flash della serata. Insomma, una puntata finale ricca di colpi di scena ed emozioni quella del reality dei naufraghi, e non sono mancati neanche gli attimi di pura paura. Nella prova in diretta, in cui si doveva restare in apnea in una gabbia sott’acqua, Loredana Cannata, una delle finaliste iniziali, è rimasta incastrata con i capelli, rischiando di morire soffocata di fronte a milioni di telespettatori. Tantissimo il panico in studio e tra il pubblico a casa, e molte anche le critiche sui social.

Isola dei Famosi, Loredana Cannata rischia di morire: "Che spavento"

Attimi di vero panico durante la prova in apnea di Loredana Cannata nella finale de L’Isola dei Famosi 2025. La naufraga era chiusa dentro una gabbia sott’acqua ma nel momento di risalire non è riuscita a liberarsi perché i suoi capelli sono rimasti impigliati. Dallo studio anche Veronica Gentili è visibilmente scossa e ha chiesto di intervenire immediatamente alla troupe, e per fortuna alla fine la concorrente è stata aiutata e salvata: "Ho avuto paura di non farcela, ma almeno ho vinto la prova!", le sue parole.

Anche da casa il pubblico ha vissuto minuti interminabili di angoscia. Sui social, specialmente sulla pagina Instagram del programma, tantissimi telespettatori hanno commentato la scena, preoccupati ma anche dispiaciuti che Loredana non abbia vinto L’Isola: "Che spavento che ho preso durante la prova, per me lei doveva vincere", "Ragazzi vi giuro mi si è fermato il cuore. Loredana hai l’ammirazione di tutti noi", "L’apnea in una gabbia chiusa e non aperta in superficie è follia. Il pericolo è proprio quello di restare incastrati durante la risalita, anche solo perdendo l’orientamento. Assurdo averla proposta", "Ennesimo esempio che la meritocrazia non paga. Sarebbe stata una vincitrice perfetta. Era una naufraga completa in tutto, pienamente autosufficiente in qualsiasi situazione", "Dopo quello che ha subito meritava di vincere a pieno L’isola".

