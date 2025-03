Cosa vedere stasera in TV (mercoledì 26 marzo), i consigli di Libero Magazine: Mare Fuori sfida Virginia Raffaele Questa sera, sul Nove, l'imitatrice torna a teatro con lo spettacolo 'Samusà', mentre su Rai 1 va in onda Io Capitano.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Stasera, mercoledì 26 marzo, il panorama televisivo ci offre tante scelte e, come sempre, noi cercheremo di consigliarvi i migliori programmi Tv da non perdere. Su Rai 1 va in onda il film documentario Io Capitano: la pellicola pluripremiata del 2023 è diretta da Matteo Garrone e ci racconta la drammatica tratta dell’emigrazione africana verso l’Europa.

Sul secondo canale, invece, troviamo la prima puntata della quinta stagione di Mare Fuori. Proprio oggi, inoltre su RaiPlay verranno pubblicati gli ultimi sei episodi, mentre i primi erano disponibili sulla piattaforma già da diversi giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5, poi, c’è nuovo appuntamento de Lo show dei Record, con le adrenaliniche prove dei concorrenti di Gerry Scotti. Infine, sul Nove, va in onda Samusà, lo spettacolo teatrale di Virginia Raffaele: una commedia sorprendente che si chiude con le inconfondibili imitazioni di Ornella Vanoni e Carla Fracci, Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli.

Potrebbe interessarti anche