Reazione a Catena: le Trerapiste subito vincenti fanno fuori i Tiri Liberi. I social: "Erano troppo bravi" Cambio al vertice nel game show dell'estate di Rai Uno guidato da Pino Insegno: cosa è successo nella puntata di domenica 22 giugno 2025

14 vittorie di puntata, 9 volte vincenti all’ultima parola, 160.533 € vinti, media di 9.4 punti all’intesa vincente: questi i notevoli della partecipazione dei "Tiri Liberi", Claudio, Fabio e Sabrina, prima campioni della stagione 2025 di Reazione a Catena e che, nella serata di domenica 22 giugno, vengono battuti dalle loro sfidanti, scopriamo come è andata.

Reazione a Catena, puntata domenica 22 giugno 2025: cosa è successo

A giocare nella puntata di domenica 22 giugno 2025 di Reazione a Catena, il game show preserale della stagione estiva di Rai Uno guidato da Pino Insegno ci sono i campionissimi "Tiri Liberi", ovvero Sabrina, Claudio e Fabio. A sfidarli, nello studio 2 del Centro di Produzione radio televisiva Rai di Napoli, arrivano le "Trerapiste", Francesca, Francesca e Virginia tre amiche e colleghe terapiste che vengono da Roma.

Come ogni sera, anche in questa puntata di Reazione a Catena di domenica 22 giugno 2025, il gioco cruciale si rivela essere quello dell’Intesa Vincente in cui i concorrenti devono dimostrare prontezza di ragionamento, ma anche una grande complicità per indovinare più termini possibile in 60 secondi e quindi conquistare il pass per l’Ultima Catena, il gioco finale che permette di conquistare il montepremi di puntata, se risolto nel migliore dei modi.

A giocare per prima in questa prova sono le "Trerapiste". Francesca, Francesca e Virginia se la cavano benissimo e riescono a indovinare ben 8 termini. Subito dopo è la volta dei "Tiri Liberi" che si fermano ben prima. Le tre amiche terapiste quindi, spodestano i super campioni "Tiri Liberi", che tornano a casa con un bottino di oltre 160000 euro, e vanno all’Ultima Catena.

Nel gioco dell’Ultima Catena, le nuove campionesse partono con un montepremi da conquistare che ammonta a 89000 euro. Alla fine della Catena, il montepremi si è assottigliato a 11125 euro, da conquistare attraverso l’individuazione dell’Ultima Parola, che deve seguire il termine "Tocco" e inizia con le lettere "Co" e finisce con la "O". Le "Trerapiste" decidono di comprare anche il terzo elemento che è "Comando". Il montepremi, a questo punto, ammonta a 5563 euro. La parola che propongono le nuove campionesse è "Controllo". Ed è la parola giusta: le "Trerapiste" iniziano il loro percorso a "Reazione a Catena" davvero nel migliore dei modi.

Reazione a Catena

Una puntata di Reazione a Catena quindi, davvero piena di colpi di scena, quella di domenica 22 giugno 2025, a iniziare dalla fine del regno dei "Tiri Liberi", che viene ampiamente commentata dal pubblico che segue Reazione a Catena in tempo reale su X, ma non mancano nemmeno gli apprezzamenti per le nuova campionesse. Ecco alcuni commenti degli utenti: "Comunque a me i campioni eliminati piacevano, ma non sopportavo che all’intesa vincente non raddoppiassero mai. Assurdo!", "Va sempre così, si va avanti per bravura e poi si perde per stanchezza. Il resto son sciocchezze da disagiati. Complimenti ai #tiriliberi per lo splendido percorso.", "Siete stati straordinari #TiriLiberi. Ora spazio alle #Trerapiste.", "Quando decidono loro che la squadra deve perdere non ci sono ma che tengano. Erano diventati troppo bravi, e soprattutto indovinavano l’ultima parola.", "Comunque va detto all’intesa le Tretapiste se non si emozionavano facevano oltre le 10/12 parole dunque vittoria meritatissima", "Brave! Per una prima volta sono state brave…possono migliorare prendendo confidenza con lo studio e il gioco".

